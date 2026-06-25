Не показала секретний чат із Зеленським: проти Урсули фон дер Ляєн розпочали розслідування

Омбудсменка ЄС Тереза Аньїнью почала розслідування щодо голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн після її відмови надати доступ до закритого групового чату з Володимиром Зеленським.

Окрім Зеленського, у тому чаті були канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні та прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Про це пише Berliner Zeitung із посиланням на офіційний лист до Єврокомісії.

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Що відомо про розслідування щодо голови Єврокомісії?

Омбудсменка ініціювала перевірку після того, як Єврокомісія відмовилася передати переписку фон дер Ляєн, щоб оцінити, чи не було порушено принцип прозорості.

Сам факт існування такого чату став відомий ще у січні 2026 року. Тоді журналісти з Follow the Money звернулися з запитом про доступ до листування європейських лідерів.

У Єврокомісії відмовили, пояснивши це тим, що публікація таких повідомлень може нашкодити міжнародним відносинам ЄС, зокрема через чутливі обговорення взаємодії з президентом США Дональдом Трампом.

Першим про існування цього чату повідомила Politico 19 січня 2026 року у матеріалі Trump's Greenland threats push Europe toward divorcing America.

За даними видання, чат має неформальну назву Washington Group. Його учасники регулярно обмінюються повідомленнями, щоб швидко координувати позиції щодо дій Дональда Трампа.

Чат з'явився після спільного візиту європейських лідерів і Зеленського до Вашингтона у 2025 році. Протягом року його використовували для оперативного узгодження позицій щоразу, коли президент США робив несподівані або суперечливі заяви у зовнішній політиці.