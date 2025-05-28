Занадто боїться великої Європи, – Урсула фон дер Ляєн про те, чому Путін почав війну
- Урсула фон дер Ляєн заявила, що Володимир Путін боїться великої Європи та демократії, що стало причиною війни проти України.
- Президентка Єврокомісії наголосила, що жодну країну не примушували вступати до ЄС, і Україна просто хотіла приєднатися.
Російський диктатор Володимир Путін боїться великої Європи, а також “сили свободи та привабливості демократії”. Це стало причиною того, що він почав війну проти України.
Таку заяву у середу, 28 травня, зробила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на італійську газета La Repubblica.
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Чому Путін почав війну проти України
Президентка Єврокомісії відвідала Рейнсько-Вестфальський технічний університет Аахена, що у Німеччині. Під час заходу там вона наголосила, що до Європейського союзу завжди вступають добровільно.
Жодну країну ніколи не примушували вступати до ЄС. Усі прагнули бути частиною цієї групи. І саме тому Володимир Путін розпочав свою війну проти України. Україна просто хотіла вступити до ЄС. Путін, зрештою, занадто боїться великої Європи,
– заявила Урсула фон дер Ляєн.
Нагадаємо, раніше вона заявляла, що Європа завжди стоятиме на боці України в переговорному процесі, аби допомогти досягти миру. Наприкінці квітня вона і Зеленський обговорили кроки України з євроінтеграції.