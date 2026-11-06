США перекидають атомний авіаносець ближче до Ірану: Трамп готує рішення щодо нових ударів

США можуть знову розпочати масштабні удари по Ірану. Поки Дональд Трамп обирає подальший сценарій дій, американська авіаносна група готується до переміщення в напрямку Близького Сходу.

Президент США Дональд Трамп 5 листопада обговорив ситуацію навколо Ірану зі своїми радниками з національної безпеки та заявив, що незабаром ухвалить рішення про подальші дії. Про це повідомляє Axios.

Чи готують США нові удари по Ірану?

За даними видання, наразі Трамп розглядає три варіанти дій: відновлення масштабних ударів по Ірану, продовження економічного тиску на Тегеран або укладення угоди, яка передбачатиме суттєві поступки іранській стороні.

Після зустрічі з радниками американський президент заявив журналістам, що рішення буде ухвалене найближчим часом.

Тепер ми ухвалимо рішення. Чи хочемо ми піти далі, щоб переконатися, що ядерна програма Ірану знищена й ніколи не відновиться? Я волів би не руйнувати решту країни, якщо це можливо, але, можливо, мені доведеться. Ви дізнаєтеся досить скоро,

– сказав Трамп.

Водночас Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) завершує підготовку до можливого відновлення масштабних бойових операцій проти Ірану. Однак, за словами американського посадовця, нового наказу з Вашингтона командування поки не отримало.

Коли американський авіаносець може прибути на Близький Схід?

Одним із можливих сигналів підготовки до нових ударів може стати прибуття третьої авіаносної ударної групи ВМС США на Близький Схід.

За інформацією Axios, атомний авіаносець USS Theodore Roosevelt разом із кораблями супроводу має зайти до Сінгапуру 6 листопада та провести там кілька днів.

Американський посадовець зазначив, що авіаносна група не прибуде до зони відповідальності CENTCOM раніше середини листопада.

Якщо її перекинуть на Близький Схід, це може стати додатковим посиленням американської військової присутності в регіоні.

Авіаносець USS Theodore Roosevelt проходить через Перську затоку / Фото Anthony Rivera/U.S. Navy

Чи можливе дипломатичне врегулювання?

Паралельно з військовими приготуваннями тривають дипломатичні контакти. За даними Axios, 5 листопада міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі провів телефонні переговори з посередниками з Катару, Саудівської Аравії, Туреччини, ОАЕ, Оману та Єгипту.

Зокрема, катарські посередники обговорюють із Тегераном і Білим домом пропозицію щодо поступового відновлення довіри між сторонами.

План передбачає, що США можуть зняти морську блокаду та розморозити частину іранських коштів, а Іран – запросити інспекторів МАГАТЕ на пошкоджені ядерні об'єкти.

Наступним кроком може стати відкриття Ормузької протоки та відновлення переговорів щодо іранських запасів високозбагаченого урану.

Водночас секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї 5 листопада зустрівся з Володимиром Путіним у Кремлі. Після зустрічі він заявив, що Тегеран не погодиться відкрити Ормузьку протоку або відновити переговори, доки США не виконають сім умов іранської сторони.

Раніше командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер представив Дональду Трампу варіанти можливих дій проти Ірану. Водночас серед радників американського президента тривали дискусії щодо подальших кроків Вашингтона.

Сам Трамп заявляв, що не поспішає з рішенням, та розглядав три сценарії розвитку ситуації.