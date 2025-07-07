Розвідка Британії розглянула ув'язнення ексзаступника міністра оборони у Росії

У Росії засудили колишнього заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова до 13 років колонії загального режиму за звинуваченнями у розкраданнях і легалізації злочинних доходів.

Його ув'язнення проаналізувала британська розвідка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Міністерства оборони Великої Британії у соцмережі Х.

Дивіться також Шойгу домовився з Кім Чен Ином: північнокорейські сапери можуть опинитися в Україні, – ISW

Чому ув'язнили Іванова

Британська розвідка пояснює, що Тимур Іванов є найвідомішою особою, засудженою російським урядом за розкрадання коштів високопосадовцями нижче рівня виконавчої влади або кабінету міністрів.

Зазначається, що відповідні переслідування також зачепили кілька інших високопосадовців, які також мають тісні зв'язки з колишнім міністром оборони Сергієм Шойгу, якого звільнили з посади у 2024 році.

Хоча глибоко вкорінена корупція, що існує в Міноборони Росії, суттєво підриває ефективність російської армії, метою російської влади майже напевно не є повне викорінення корупції; така поведінка є фундаментальною для функціонування російського режиму,

– ідеться у звіті.

Натомість згідно з оприлюдненою інформацією, російська влада радше за все намагається обмежити корупцію до більш керованих рівнів, які мають менший вплив на функціонування оборонного відомства.

Нагадаємо, Іванова затримали ще у квітні 2024 року. Пропагандисти із посиланням на правоохоронні органи повідомляли, що слідство добиватиметься його арешту. Разом з ним затримали ще трьох людей.

Вже 1 липня 2025 року Московський міський суд засудив його. Крім ув'язнення терміном на 13 років, вироком суду йому призначили штраф у розмірі 100 мільйонів рублів та позбавили державних нагород.