Вас дурять, ви помрете у багнюці, – Рютте звернувся до молодих росіян

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив із різкою заявою щодо втрат Росії у війні проти України. За його словами, кремлівська влада приховує реальні масштаби людських втрат, продовжуючи відправляти тисячі людей на фронт.

Про це Рютте повідомив 3 червня під час пресконференції з Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.

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Як заяву зробив Рютте?

Рютте закликав молодих росіян критично оцінювати інформацію, яку поширює влада країни-агресорки щодо війни проти України. Під час виступу він заявив, що російське керівництво вводить власних громадян в оману, приховуючи справжню ціну війни та масштаби втрат на фронті.

За словами очільника Альянсу, особливо це стосується молодого покоління, яке дедалі частіше стає основним ресурсом для поповнення російської армії.

Вас дурять. Вас відправляють на війну, де ви ризикуєте загинути за політичні амбіції Кремля. Навіть, якщо вас поранять, вас лишать помирати у багнюці поки ви не помрете,

– звернувся до росіян Генсек.

Особливу увагу Рютте приділив статистиці російських втрат. За його словами, лише за один місяць Росія втрачає близько 30 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими.

"Росія втрачає близько 30 тисяч вояків на місяць. Тобто вона за один місяць втрачає більше, ніж Радянський Союз за 10 років в Афганістані. Цифри надзвичайні", – наголосив генеральний секретар НАТО.