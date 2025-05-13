Ексголова Генштабу розкрив, як Велика Британія готується до можливої атаки Росії

Велика Британія нібито таємно готується до війни з Росією. Урядовим чиновникам запропонували оновити плани 20-річної давності, які повинні привести країну в бойову готовність у випадку повномасштабної війни. У цей план входить кілька пунктів.

Про це 24 Каналу розповів генерал, колишній голова Генштабу Великої Британії Річард Даннат, зауваживши, що мовиться про витрати на оборону та готовність всієї країни. Водночас виробництво та використання тактичної ядерної зброї Велика Британія не розглядає.

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Як Велика Британія готується до можливої атаки Росії

За словами ексголови Генштабу Великої Британії, в країні зростає усвідомлення того, що варто витрачати більше грошей на оборону, щоб краще підготуватись до стримування подальшої агресії з боку Росії. У межах цієї готовності, яка є частиною стримування, варто оновити військові плани та книгу, яку в країні тримали в стані готовності в роки Холодної війни.

Після Холодної війни вважалося, що у Європі не буде конфліктів. Тому ці плани лежали на полиці і неабияк запилилися. Тепер ясно, що існує загроза безпеці. Є сенс переконатися, що уряд, влада, населення знають, як реагувати, якщо станеться найгірший напад на Сполучене Королівство,

– наголосив він.

Даннат пояснив, що такі дії не означають очікування війни з Росією. Велика Британія має на меті зробити усе, щоб уникнути її та стримати агресію не лише до себе в країну, а й в країни Балтії, Польщу, Швецію, Фінляндію і, що дуже важливо, – в Україну.

Він зазначив, що Сполучене Королівство має потенціал стратегічних балістичних ядерних ракет, які базуються на підводних човнах. Вони забезпечують безперервне стримування на морі. Однак Велика Британія немає власних тактичних ядерних озброєнь, адже відмовилась від них.

Якщо хтось вважає, що існує якийсь потенціал для ядерної ескалації, то це є аргумент. Я не впевнений, що з ним погоджуюсь. Є аргументи на користь того, що Сполученому Королівству варто розробляти меншу ядерну зброю, тактичну ядерну зброю, щоб ми могли відповісти у випадку потреби,

– сказав ексголова Генштабу Великої Британії.

Він додав, що зараз країна покладається на потенціал Сполучених Штатів щодо використання тактичної ядерної зброї для того, щоб "заявити про себе". Ситуація буде іншою у випадку, якщо Америка ізолюється, вийде з НАТО та повністю з Європи. Лише тоді Велика Британія могла б розробляти власну міжконтинентальну ядерну зброю, але поки такої потреби немає.

До речі, 12 травня, в Лондоні відбулася зустріч глав МЗС Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та Верховного представника Євросоюзу. Вони висловили повну підтримку безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ба більше, країни обговорили подальше посилення зусиль Європи з підтримки України в її захисті від російської агресії.