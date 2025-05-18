Стармер анонсував нову угоду з ЄС: що це партнерство принесе Великій Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував нову угоду з Європейським Союзом, яка "відповідатиме національним інтересам країни". Її планують укласти вже цього тижня.

Про це в суботу, 17 травня, повідомили на сайті британського уряду, передає 24 Канал. Нещодавно країна підписала торговельні угоди з Індією та США.

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Що відомо про нову угоду

Нове партнерство з ЄС сприятиме зростанню економіки, створенню нових робочих місць, зменшенню витрат домогосподарств та покращенню контролю над кордонами.

Окрім того, Стармер назвав зміни "ще одним кроком вперед", а також наголосив – торішня угода попереднього уряду "не працює для жодної зі сторін".

У цей час великої невизначеності та нестабільності Велика Британія не буде замикатися в собі, а з гордістю займатиме своє місце на світовій арені – зміцнюватиме наші альянси та укладатиме угоди в інтересах британського народу,

– заявив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Велика Британія готується до можливої агресії з боку Росії, переглядаючи плани надзвичайного реагування, які не оновлювали 20 років.