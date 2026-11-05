Венс збирає розчарованих Трампом республіканців у новий політичний альянс, – Fox News

Віцепрезидент США Джей Ді Венс намагається заручитися підтримкою республіканців, які розчарувалися в окремих рішеннях Дональда Трампа. Він хоче сформувати альянс "нових правих" напередодні президентських виборів 2028 року.

Про це повідомляє телеканал Fox News із посиланням на власні джерела.

Який альянс хоче створити Венс?

Джей Ді Венс працює над формуванням політичного об'єднання, до якого мають увійти республіканці, що підтримують початкові принципи руху MAGA – "Америка передусім".

Серед ключових вимог цієї групи – відмова від втручання США в закордонні конфлікти, зниження вартості життя та посилення контролю на американському кордоні.

Частина таких виборців також незадоволена тісними відносинами адміністрації Трампа з Ізраїлем. Деякі представники правого крила пов'язують війну проти Ірану з впливом Єрусалима на Близькому Сході та особистими стосунками Трампа з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

Попри спроби залучити незадоволених виборців, Венс не збирається розривати політичні зв'язки з чинним президентом. Його мета – об'єднати республіканців, які й далі підтримують Трампа, але не погоджуються з його зовнішньополітичним курсом і вважають, що їхні очікування не виправдалися.

Один із представників адміністрації передав головний сигнал віцепрезидента цій частині виборців так: "Венс – наш кандидат". Формування такого альянсу може стати частиною підготовки віцепрезидента до президентських виборів 2028 року.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс після розгромної поразки Республіканської партії на проміжних виборах розкритикував окремі рішення адміністрації Дональда Трампа. У дописі в соцмережах він визнав, що частина колишніх прихильників президента проголосувала за демократів через війну проти Ірану, інфляцію та невдоволення відносинами США з Ізраїлем.

Слова Венса можуть свідчити про його спробу дистанціюватися від непопулярних рішень адміністрації та підготувати ґрунт для власної політичної кар'єри. Водночас колишній глава апарату віцепрезидента Майка Пенса Марк Шорт застеріг, що той ризикує втратити підтримку Трампа, але й не здобути довіри його противників, якщо не домагатиметься реальних змін.