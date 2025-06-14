Весілля сина Нетаньягу скасували через війну з Іраном, – The Times of Israel

13 червня Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти Ірану, намагаючись запобігти отримання ним ядерної зброї. Тегеран відповів Тель-Авіву ракетними обстрілами.

На тлі нової війни на Близькому Сході весілля Авнера Нетаньягу, сина прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу скасували, передає 24 Канал із посиланням на Times of Israel.

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Що відомо

Урочистості були заплановані на понеділок, 16 червня. Слід зауважити, що майбутня церемонія раніше викликала обурення серед деяких антиурядових протестувальників.

Вони критикували родину Нетаньягу за те, що та влаштовує святкування, тоді як ізраїльські заручники досі перебувають у полоні в Газі.

Довідка: 31-річний Авнер – наймолодший син прем'єр-міністра та його дружини Сари. У грудні 2014 року вступив до ЦАХАЛ, звільнився в 2017 році.

У 2019 – 2022 роках вивчав археологію та історію в Єврейському університеті – отримав ступінь бакалавра. У травні 2022 року було повідомлено про його вступ до Оксфорду для магістратури з археології.

З травня 2022 року зустрічається з телеведучою Амит Ярдені, весілля з якою було двічі перенесено.

Нагадаємо, що внаслідок авіаударів Ізраїлю по Ірану було вбиту низку іранських військових чиновників та вчених-ядерників. Також пошкоджень зазнали ядерні об'єкти у Натанзі та Фордо.

Іран протягом усієї ночі 14 червня атакував Ізраїль ракетами і дронами, вибухи чули в багатьох містах. Тегеран погрожує атакувати військові бази США, Великої Британії та Франції, якщо ці країни допоможуть блокувати іранські атаки на Ізраїль.

Тим часом міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Тегеран "згорить", якщо продовжить обстріли ракетами його країни.