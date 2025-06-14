На фоне новой войны на Ближнем Востоке свадьбу Авнера Нетаньяху, сына премьер-министра Беньямина Нетаньяху отменили, передает 24 Канал со ссылкой на Times of Israel.

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Что известно

Торжества были запланированы на понедельник, 16 июня. Следует заметить, что предстоящая церемония ранее вызвала возмущение среди некоторых антиправительственных протестующих.

Они критиковали семью Нетаньяху за то, что та устраивает празднование, тогда как израильские заложники до сих пор находятся в плену в Газе.

Справка: 31-летний Авнер – самый младший сын премьер-министра и его жены Сары. В декабре 2014 года поступил в ЦАХАЛ, уволился в 2017 году.

В 2019 – 2022 годах изучал археологию и историю в Еврейском университете – получил степень бакалавра. В мае 2022 года было сообщено о его поступлении в Оксфорд для магистратуры по археологии.

С мая 2022 года встречается с телеведущей Амит Ярдени, свадьба с которой была дважды перенесена.

Напомним, что в результате авиаударов Израиля по Ирану был убит ряд иранских военных чиновников и ученых-ядерщиков. Также повреждения получили ядерные объекты в Натанзе и Фордо.

Иран в течение всей ночи 14 июня атаковал Израиль ракетами и дронами, взрывы слышали во многих городах. Тегеран угрожает атаковать военные базы США, Великобритании и Франции, если эти страны помогут блокировать иранские атаки на Израиль.

Между тем министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тегеран "сгорит", если продолжит обстрелы ракетами его страны.