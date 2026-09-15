Російський олігарх оплатив весілля Трампа-молодшого: у Конгресі почали розслідування

У Палаті представників США розпочали розслідування щодо фінансування весілля Дональда Трампа-молодшого російським олігархом Умаром Кремльовим. Ініціатором став демократ Роберт Гарсія, який очолює Комітет з нагляду Палати представників.

Про це пише Axios.

Що відомо про розслідування?

Демократ Роберт Гарсія 15 вересня розпочав розслідування через повідомлення про те, що російський олігарх Умар Кремльов профінансував частину організації весілля Дональда Трампа-молодшого.

Демократи в Комітеті з нагляду розслідують численні способи, якими родина Трампа намагалася збагачуватися завдяки своїй близькості до президента Дональда Трампа,

– заявив Гарсія у листі до глави адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз.

Окремого листа конгресмен направив Трампу-молодшому. У ньому Гарсія назвав розслідування щодо ролі Кремльова у фінансуванні весілля "може бути найсерйознішим звинуваченням проти вас на сьогодні".

Конгресмен вимагає надати документи, записи та листування між Білим домом, Трампом-молодшим і Кремльовим. Також Гарсія запросив повний список гостей весілля, інформацію про контакти Трампа-молодшого з російським олігархом та листування з Білим домом або представниками американських спецслужб.

Раніше ProPublica повідомило, що Кремльов оплатив витрати на святкування весілля Трампа-молодшого, яке відбулося 24 травня на Багамах. За даними журналістів, йдеться про сотні тисяч доларів. Зокрема, російський олігарх нібито оплатив оренду одного з двох приватних островів, де проходив захід, а також феєрверки.

Представник Трампа-молодшого не заперечив факт оплати. Він заявив, що Кремльов є "особистим другом Дона", але "не людиною, з якою він має ділові відносини".

У пресслужбі Кремльова також підтвердили, що вони знайомі кілька років і підтримують дружні стосунки. Там водночас заявили, що Кремльов "ніколи не обговорював політичні питання зі своїми американськими друзями та знайомими".

Розслідування Гарсія може отримати ширший масштаб, якщо демократи за підсумками листопадових виборів повернуть контроль над Палатою представників США.