Коли син мільярдера святкує весілля на приватних островах на Багамах, це навряд у в когось викликає багато запитань. Проблеми починаються тоді, коли наречений – син президента США, а частину витрат на його весілля з власної кишені оплачує російський олігарх з темним минулим і не менш темним теперішнім.

На перший погляд, це можна було б списати на чергову давню "дружбу" дуже багатих людей. Якби не одна деталь. Російським олігархом виявився такий собі Умар Кремльов, який зовсім не є випадковим російським бізнесменом.

Його шлях до величезних грошей проходив через людей з особистої охорони Володимира Путіна, а отже, важко повірити в його щирі наміри просто підтримати молодят з "хорошої родини".

24 Канал розібрав біографію Умара Кремльова, щоб з'ясувати, як він досяг своїх статків у путінській Росії, що його пов'язує із самим кремлівським диктатором та як Москва будує зв'язки з політичними елітами США за межами офіційної дипломатії рукам от таких "умарчіків".

Олігарх з нуля: хто такий Умар Кремльов і як отримав свої статки

Російського бізнесмена Умара Кремльова фактично не існувало ще наприкінці 2000-х років. Замість нього був такий собі Умар Лутфуллоєв – уродженець колишньої радянської колонії Таджикистану, який жив у підмосковному Серпухові, а прізвище змінив лише у 2010-му.

За даними російського видання "Проєкт", пан Лутфуллоєв був двічі судимий у справах про побиття та вимагання грошей. Тобто бачимо типовий шлях дрібного й не надто успішного злочинця-рекетира з етнічних меншин, що певний час "крутився" у пошуках чергової кістки на околицях Москви, але зірок з неба не хапав. Таких багато, не він перший, не він – останній.

Але далі Умаром Лутфуллоєвим відбулися дивні зміни. У наступні десятиліття почався стрімкий злет кримінальника.

Умар Кремльов раптом почав займатися просуванням російських боксерів на професійній сцені та мав певний стосунок до "улюбленої" байкерської групи Путіна "Нічні вовки". Тож не дивно, що з таким бекграундом він уже у 2016 році раптово очолив цілу Федерацію боксу Росії – дуже лакомий шматок, куди за визначенням не пускають не своїх. Тобто двічі судимий Лутфуллоєв-Кремльов став "свої".

Як пише видання "Проєкт", ключову роль у цьому призначенні відіграв не спортивний авторитет Кремльова (його не було), а Олексій Рубєжний – колишній особистий охоронець Путіна та керівник Служби безпеки президента Росії. Сам Рубєжний тоді очолив наглядову раду федерації.



Умар Кремльов з чемпіонським поясом, який йому не належить / Фото – IBA

Кар'єра Кремльова після цього різко пішла вгору. У 2020-му році він став президентом Міжнародної асоціації боксу – IBA, яка на той момент перебувала у важкому фінансовому становищі. Для чиновників з IBA він став тим сами "принцом на білому коні", що пролив на бідось золотий дощ. А для росіян – можливість впливати на ухвлення рішень на міжнародній арені, оскільки IBA опікувалась проведенням олімпійських боксерських турнірів, які вважаються дуже престижним, а люди, дотичні до їхнього проведення та адміністрування – впливовими.

Не "забував" пан Кремльов і російських боксерів. Він залучив дуже великого спонсора – російську держкомпанію "Газпром", яка зрештою влила у федерацію десятки мільйонів доларів. Ті, хто розуміють російські реалії, побачили в цьому не меценатство, а "соціальне навантаження" для держкорпорації, при цьому ця співпраця зробила Кремльова "оператором грошових потоків" і ще збільшила його статки і статус.

З початком російського повномасштабного вторгнення до України Міжнародний олімпійський комітет раптово усвідомив, що має в особі Кремльова дуже потужного агента впливу Росії, а тому ініцював гучне розслідування та судовий позов, у результаті якого у IBA забрали право управляти олімпійським боксом, офіційно – через проблеми з управлінням та сумнівне походження коштів на фінансування, а насправді – неприховану корупцію, яка буйно розквітла під орудою росіянина.

Як виявилось, "таланти" Кремльова не обмежувалися боксом. У 2019-му році пов'язана з ним компанія стала оператором російської "Національної лотереї". Пізніше через довірених осіб Кремльов отримав контроль над трьома найбільшими букмекерськими компаніями країни, фактично забравши собі більше половини російського ринку легального гемблінгу.

Сукупна виручка з цього бізнесу склала близько 7,5 мільярда доларів, наділивши самого Кремльова "почесним званням" російського олігарха.

Вже за рік сталася ще більш цікава історія. У 2024-му році Кремльов став власником найбільшого російського автодилера "Рольф" – компанії, яку перед цим забрали (точніше – "віджали") у попереднього власника особистим рішенням Володимира Путіна. Безумовно, спершу це оформили як державну власність, фактично – націоналізацію. Проте вже трохи згодом компанія перейшла до рук самого Умара Кремльова.

Виходить так, що сам по собі Кремльов – спершу заручився контактами в Кремлі (тому й Кремльов, щоб одразу визначити, чия це людина), аж до найближчого та найбільш довіреного оточення Путіна – його власної охорони, і лише згодом сколотив увесь свій фінансовий капітал. Точніше, йому його дали, адже в особі Умара Кремльова маємо типового "номінала", тобто людину, яка володіє активами замість когось. І ці "хтось" – охоронці Путіна, відомі в Росії за пафосним прізвиськом "преторіанці".

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Тут на передній план уже виходить особиста охорона Володимира Путіна. Вже згаданий Олексій Рубєжний – не просто ще один російський силовик із хорошими зв'язками. Він очолює Службу безпеки президента, яка входить до структури Федеральної служби охорони (ФСО) та відповідає безпосередньо за захист першої особи.

Рубєжний належить до доволі специфічного кола людей, яким Путін особисто довіряє, враховуючи, що ті відповідають за безпеку його життя. Отже, це вузьке коло людей зі значно більшим доступом та впливом, ніж рядові чиновники з апарату російського президента.



Умар Кремльов разом з Олексієм Рубєжним / Фото – The Insider

Як писали російські опозиційні медіа, президентські охоронці мають унікальну перевагу перед більшістю російських еліт – це майже цілодобовий фізичний доступ до Путіна. І протягом багатьох років цей доступ допомагав людям з ФСО вирішувати далеко не лише питання безпеки президента, але й кадрові та бізнесові справи.

Саме Рубєжного розслідувачі "Проекту" називають покровителем Кремльова, а Кремльова, відповідно – номіналом Рубєжного. Вони тривалий час дружать сім'ями, разом займаються боксом, а сам Рубєжний допоміг своєму протеже очолити Федерацію боксу та пролобіювати зміни, після яких Кремльов отримав величезний вплив на російському букмекерському ринку.

Втім, Кремльов чи Рубєжний – далеко не єдині приклади того, наскільки далеко можуть простягатися можливості людей з президентської охорони. Найбільш відомим її вихідцем залишається Олексій Дюмин. Свою кар'єру він починав у ФСО і з 1999-го року особисто охороняв Володимира Путіна, а згодом став заступником керівника охорони диктатора.



Олексій Дюмін супроводжує очима тоді ще в.о. президента РФ Володимира Путіна, 2000 рік / Фото – РосЗМІ

Кар'єра Дюміна стрімко йшла вгору. Він встиг побути і заступником начальником ГРУ, і заступником міністра оборони РФ, і навіть губернатором Тульської області. При чому, поки Дюмін керував силами спеціальних операцій РФ, він був одним з ключових осіб, які організовували окупацію Криму, і потенційно саме він розробляв операцію для втечі екс-президента України Віктора Януковича у 2014 році.



Станом на зараз Дюмін є помічником Путіна та членом російської Ради Безпеки. Ба більше, дедалі частіше його ім'я з'являється в обговореннях потенційних наступників Володимира Путіна.

Тобто очевидно, що для кремлівського диктатора його особиста охорона давно стала чимось значно більшим за людей, які просто ходять поруч із ним у темних костюмах. Для Путіна це своєрідний кадровий резерв із людей, чию лояльність він перевіряв роками буквально на власній шкурі. Хтось із них отримує губернаторські крісла та посади в Кремлі, хтось – вплив на державні структури та великий бізнес.

Умар Кремльов, хоч сам ніколи й не був путінським охоронцем, дуже добре вписується у цю систему. Як виявилося, достатньо опинитися навіть не поруч із самим Путіним – достатньо було тісного знайомства з людьми, які могли за нього поручитися перед диктатором. Уже після цього маловідомий підмосковний промоутер різко почав обростати активами на мільярди доларів, державними нагородами та можливостями регулярно комунікувати з російським президентом. А також виконувати делікатні доручення його оточення. Наприклад, профінансувати невелику церемонію на Багамах.

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Вже в цьому контексті історія з весіллям Дональда Трампа-молодшого починає виглядати значно гірше. Особливо якщо врахувати, що ще кілька років тому сам Кремльов переймався, що може потрапити під американські санкції. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він нібито неодноразово говорив людям зі свого оточення, що боїться стати об'єктом розслідування у США.

А ще можна копнути глибше і згадати історію про втручання Росії у вибори 2016 року в США, досьє Стіла та конспірологію про "агента Краснова".

За дивним збігом, з поверненням Дональда Трампа до Білого дому ситуація для Кремльова почала змінюватися. Уже в січні 2025 року Кремльов написав відкритого листа американському президенту із закликом втрутитися у конфлікт між IBA та Міжнародним олімпійським комітетом. А у вересні того ж року його організація запросила Дональда Трампа-молодшого на боксерський захід у Стамбулі. Там син американського президента вже сидів на одній почесній трибуні з Кремльовим, а сама IBA після зустрічі прямо заявила, що їхня співпраця "не залишиться символічною" і матиме продовження.

До речі, це той самий син Трампа, що поширював кремльовські наративи щодо України в соцмережах і інтерв'ю. Цікавий збіг, чи не так?

Спільне фото з весілля Трампа-молодшого, на задньому плані присутній також Умар Кремльов, а на передньому – переговорник з Путіним Джаред Кушнер / Фото ProPublica

І продовження дійсно сталося, адже вже 24 травня 2026 року Трамп-молодший святкував весілля з Беттіною Андерсон на Багамах. За даними видання ProPublica, Умар Кремльов оплатив витрати на сотні тисяч доларів. Кремльов профінансував оренду одного з приватних островів, де жили гості та проходив прийом, феєрверк та низку інших дорогих елементів святкування. Відзначився Кремльов і особистим подарунком Трампу-молодшому. Гроші при цьому надходили через структуру в Дубаї, пов'язану з IBA.

Саме весілля було доволі невеличким – до 50 гостей, і саме це викликає ще більше питань. Адже на святкуванні не було "зайвих людей", а серед гостей були й члени родини Трампів, близькі бізнес-партнери молодшого Трампа та сам Умар Кремльов із групою росіян. Ба більше, там був також і зять Трампа Джаред Кушнер, який сьогодні бере участь у перемовинах з врегулювання російсько-української війни. Тобто йдеться вже не просто про можливість сфотографуватися із сином американського президента на міжнародному форумі, а про доступ до його найближчого оточення, буквально його сім'ї.

Подяку "другу Умару", чи краще сказати – "товаришу"? / Скріншот допису невістки президента Трампа

Причому, попри те, що сам Трамп-молодший не є офіційним посадовцем у США, він наділений доволі широкими повноваженнями. Після повернення батька до влади він став одним із центрів впливу всередині руху MAGA та навіть брав участь у відборі кандидатів на ключові посади в Адміністрації президента США. Саме через сина Трампа до команди батька "зайшов" Джей Ді Венс (нинішній віце-президент і можливий наступник Трампа). Те саме говорять і про Ілона Маска та інших.

Варто зазначити, що видання не навело жодних доказів, що Путін особисто доручив Кремльову зближуватися з родиною Трампа чи оплачувати це весілля. Але насправді це й не потрібно, адже російська політична мережа впливу вже давно може працювати автономно і не завжди потребує прямих вказівок згори. Хоча, швидше за все вони також були.

Річ у тім, що люди, які завдячують своїми статками та становищем державі, Кремлю та особисто Володимиру Путіну, не потребують ніяких наказів особисто від диктатора. Вони вже налаштовані таким чином, щоб підтримувати цю систему, і використовують свої ресурси для збереження життєдіяльності путінізму. І якраз зближення з Трампами сьогодні є одним із ключових факторів для виживання всієї системи.

Тому історія Умара Кремльова настільки показова, адже Москва здатна будувати зв'язки з американськими елітами не лише через посольства, офіційні переговори чи телефонні розмови президентів. Іноді значно ефективніше мати при собі кількох нагодованих грошима посіпак, які оплатять приватний острів, влаштують красивий феєрверк і просто "раптово" опиняться серед пів сотні людей, яких син президента США вважає достатньо близькими, щоб запросити на власне весілля.

Якщо ж подивитися більш глобально, то побачимо просто черговий епізод топ корупції за участі родини президента Трампа. На тлі хабаря літаком, мільярдними "інвестиціями" в фейкову крипту, інсайдерську торгівлю на біржі та інші – це лише маленький штрих до портрету.