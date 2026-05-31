Сумнівається у своєму віцепрезиденті: Трамп ще не визначився, кого обрати наступником, – NYT

Президент США Дональд Трамп не впевнений, що віцепрезидент Джей Ді Венс здатний стати його політичним наступником. Водночас глава Білого дому продовжує залучати Венса до ключових рішень і публічно підсилювати його роль у Республіканській партії.

Невизначеність Трампа загострює його відносини з Венсом. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в оточенні Білого дому.

Дивіться також США згортaють елементи стримування в Європі: чи може це підштовхнути Росію до ескалації

Чому Трамп не визначився зі своїм наступником?

За даними видання, Трамп у приватних розмовах висловлює сумніви щодо того, чи здатен Венс "пройти весь шлях" у великій політиці. Водночас президент активно залучає віцепрезидента до ухвалення рішень, дозволяє йому публічно представляти адміністрацію та формувати власний політичний профіль у контексті виборів 2028 року.

У матеріалі NYT зазначається, що позиції Венса як потенційного наступника значною мірою залежать від підтримки самого Трампа. Президент також періодично порівнює його з іншими політиками-республіканцями та обговорює можливих альтернатив. Водночас Венс бере активну участь у політичній роботі адміністрації, виступає на захист позицій Трампа та виконує роль одного з головних публічних представників Білого дому. Його також вважають популярною фігурою серед прихильників руху MAGA.

The New York Times зазначає, що стосунки між політиками мають змішаний характер: попри публічну підтримку, Трамп неодноразово дозволяв собі критичні або іронічні зауваження на адресу віцепрезидента, зокрема щодо його політичного досвіду та поведінки. Водночас у Білому домі офіційно заперечують будь-які ознаки конфлікту. Представники адміністрації заявляють, що Венс має ширші можливості, ніж будь-який попередній віцепрезидент, і має повну довіру президента.

Аналітики вважають, що майбутнє Венса як потенційного кандидата у президенти від Республіканської партії залежатиме від двох факторів – особистої підтримки Трампа та рівня підтримки всередині партії, де вже зараз триває неформальна конкуренція за майбутнє лідерство.

Нагадаємо, Джей Ді Венса попросили утриматися від суперечок у соціальних мережах. Як повідомляє The New York Times, таку рекомендацію йому дала керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. Венс відомий своєю активністю в мережі X та публічними дискусіями з критиками.

Раніше він заявляв, що соцмережі допомагають йому напряму спілкуватися з людьми, однак останнім часом тимчасово відмовився від користування платформою, зазначивши, що це позитивно вплинуло на його продуктивність. За даними видання, у Білому домі порадили віцепрезиденту зробити перерву від активності в соцмережах.