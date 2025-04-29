Вибори в Канаді: Ліберальна партія Марка Карні перемагає – канадські медіа

У Канаді 28 квітня за місцевим часом проходять дострокові парламентські вибори, головними суперниками на яких є Ліберальна та Консервативна партії. Перші виборчі дільниці вже закрилися.

За даними великих канадських мовників CBC та CTV News, перемогу на виборах здобуває Ліберальна партія Марка Карні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Ліберальна партія Карні здобула перемогу

Карні переміг лідера Консервативної партії П'єра Пуальєвра. Після відставки Трюдо перший обійняв посаду прем'єр-міністра.

Однак поки що зарано говорити про те, чи сформують ліберали уряд більшості. Адже партія поки не забезпечила собі 172 виборчі округи, необхідні для цього. За даними CBS, національного суспільного мовника, ліберали отримають більшість із 343 місць у парламенті.