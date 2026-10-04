На виборах у Латвії перемагають проєвропейські партії, що підтримують Україну, – екзитполи

У суботу, 3 жовтня, у Латвії відбулися парламентські вибори. За даними екзитполів лідирує правоцентристська партія "Об'єднаний список" прем'єр-міністра Андріса Кулберґса з результатом 35,6% голосів.

Такий результат свідчить про збереження країною проєвропейського та проукраїнського курсу. Про це повідомляє LSM.

Що відомо про попередні результати?

Нинішній очільник уряду Андріс Кулберґс, який обійняв посаду лише у травні, позитивно оцінив попередні підсумки голосування. Зазначимо, що політик виступає за продовження підтримки України та збереження оборонних витрат на рівні 5% ВВП.

Це ще не кінець, але результат вищий, ніж очікувалося. Це означає, що люди справді прагнуть змін,

– заявив Кулберґс.

Попри успіх партії чинного прем'єра, нинішня владна коаліція у своєму теперішньому складі не збережеться, оскільки одна з політичних сил наразі не долає виборчий бар'єр. Водночас у країні суттєво зміцнили свої позиції популістські партії, які орієнтувалися на розв'язання внутрішніх соціально-економічних проблем.

Друге місце з результатом 11,3% посіла популістська партія "Латвія на першому місці" під керівництвом бізнесмена Айнарсом Шлесерсом, яка може виявитися прийнятним партнером для формування нової коаліції.

Третю позицію здобула проєвропейська соціал-демократична сила "Прогресивні", за яку віддали голоси 11,1% виборців. Ця політсила активно виступає за посилення соціального захисту громадян і подальшу підтримку України.

Четверте місце виборці віддали партії "Суверенна влада" з результатом 10,8% голосів. Ця політична сила виступала проти надання військової допомоги Києву та збільшення видатків на оборону. Однак більшість провідних партій уже виключили можливість співпраці з нею в уряді.

Зазначимо, що однією з головних тем передвиборчої кампанії стало посилення протиповітряної та протидронової оборони Латвії на тлі російської агресії. Офіційні результати голосування будуть відомі у неділю, 4 жовтня.