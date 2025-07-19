ЦВК Молдови не допустила до виборів проросійський блок олігарха-втікача Ілана Шора

Центральна виборча комісія Молдови відхилила заявку на реєстрацію на парламентські вибори проросійського блоку "Побєда". Його очолює олігарх-втікач Ілан Шор.

Про це в суботу, 19 липня, повідомили на сайті ЦВК, передає 24 Канал. Рішення ухвалили більшістю голосів.

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Що відомо про блок "Побєда"?

Однією з причин відмови в реєстрації була назва виборчого блоку, запропонованого до реєстрації, яка була ідентичною назві політичної партії.

Окрім того, комісія звернула увагу на пряму участь лідера визнаної неконституційною політичної партії "Шор" Ілана Шора у формуванні так званого виборчого блоку.

Ба більше, 6 липня в Москві олігарх разом з іншими членами "Побєди" заявив, що прагне змінити політичну владу в Молдові "за будь-яку ціну". Служба розвідки та безпеки країни розцінила це як посягання на конституційний лад.

Довіра до виборчого процесу може бути забезпечена лише шляхом проведення вільних і чесних виборів, а участь у виборчому процесі суб'єктів, не уповноважених на це відповідним законодавством, ставить під загрозу чесність виборів,

– йдеться в заяві ТЦК.

До слова, парламентські вибори в Молдові відбудуться 28 вересня 2025 року.