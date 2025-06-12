У Польщі перерахують голоси на виборах президента: підозрюють фальсифікації

Верховний суд Польщі дозволив перерахунок голосів, поданих на президентських виборах у деяких виборчих комісіях. Перерахунок голосів відбудеться в 13 з них.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polsat News. Незадовго до цього деякі польські ЗМІ писали про фальсифікації голосів на виборах президента.

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Чому у Польщі перерахують голоси

Після оголошення результатів другого туру президентських виборів ЗМІ повідомили про недоліки після підрахунку голосів у деяких виборчих комісіях. У відповідь на скарги суд оголосив рішення про перегляд голосів.

Постановою від 11 червня 2025 року Верховний Суд допустив огляд бюлетенів для голосування з кількох виборчих комісій,

– ідеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, судді погодилися з частиною виборчих протестів, перерахунок голосів відбудеться в 13 виборчих комісіях, зокрема у Кракові, Гданську, Тарнуві, Катовіце та інших польських містах.

Повторний підрахунок здійснюватимуть "шляхом судової допомоги відповідних районних судів".

Про які недоліки відомо

За даними міської влади Мінськ-Мазовецька, під час підрахунку голосів після закінчення другого туру президентських виборів в одній з виборчих комісій у вищезгаданому місті сталася підміна результатів кандидатів.

Своєю чергою голова виборчої комісії називає це помилкою, і справа може бути передана до прокуратури. Зазначається, що також подібна ситуація сталася в одній з виборчих комісій у Кракові.

Водночас, як повідомляють ЗМІ, порушення могли бути в кількох комісіях, проте ці помилки не вплинули б на остаточний результат, оскільки різниця між обома кандидатами становила понад 369 тисяч голосів.

Раніше прем’єр Польщі Дональд Туск закликав не поспішати та стримувати емоції громадян, які припускають можливість фальсифікації. Він додав, що всі випадки порушень у підрахунку голосів перевіряються й аналізуються.