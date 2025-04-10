Не стадіон: кандидат у президенти Польщі вимагає дебатів у незвичному місці

Дебати двох кандидатів у президенти Польщі Кароля Навроцького та Рафала Тшасковського пройдуть на площі в місті Конське, таку пропозицію висунув останній з них.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polsat.

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Коли та де пройдуть дебати кандидатів

Рафал Тшасковський, який представляє проурядову партію "Громадянська платформа", у відповідь на заклики до дебатів від його опонента Навроцького, якого підтримує "Право і справедливість, висунув пропозицію провести дебати на площі у п'ятницю, 11 квітня.

Пане Каролю Навроцький, чую, що ви хочете дебатувати. Запрошую. Але попереджаю: доведеться відповідати на запитання журналістів. Уже найближчої п’ятниці, о 20:00. Чекаю на вас у Конському. Вам вистачить мужності?

– заявив він.

Рафал Тшасковський наголосив, що правила дебатів будуть "прозорими й справедливими", а його штаб уже, мовляв, "перебуває в контакті з телеканалами". За його словами, такі дебати віч-на-віч із Навроцьким відбуватиметься "всупереч традиції".

Раніше в дебатах перед першим туром брали участь усі кандидати.У відповідь Навроцький зауважив, що тижнями закликав свого суперника на дебати, і він "радий, що кілька годин військового вишколу пробудили у Тшасковського мужні рішення".

Навроцький вимагає, аби на дебатах були присутні усі телеканали. "Я йду за тобою, Тшасковський. Побачимось у Конському!", – додав кандидат. За словами керівника його передвиборчого штабу, він хоче, аби дебати були на площі та стоячи.