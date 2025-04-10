Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat.

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Когда и где пройдут дебаты кандидатов

Рафал Тшасковский, представляющий проправительственную партию "Гражданская платформа", в ответ на призывы к дебатам от его оппонента Навроцкого, которого поддерживает "Право и справедливость, выдвинул предложение провести дебаты на площади в пятницу, 11 апреля.

Господин Кароль Навроцкий, слышу, что вы хотите дебатировать. Приглашаю. Но предупреждаю: придется отвечать на вопросы журналистов. Уже в ближайшую пятницу, в 20:00. Жду вас в Конском. Вам хватит мужества?

– заявил он.

Рафал Тшасковский отметил, что правила дебатов будут "прозрачными и справедливыми", а его штаб уже, мол, "находится в контакте с телеканалами". По его словам, такие дебаты лицом к лицу с Навроцким будут происходить "вопреки традиции".

Ранее в дебатах перед первым туром участвовали все кандидаты. в ответ Навроцкий отметил, что неделями призывал своего соперника на дебаты, и он "рад, что несколько часов военной подготовки пробудили у Тшасковского мужественные решения".

Навроцкий требует, чтобы на дебатах присутствовали все телеканалы. "Я иду за тобой, Тшасковский. Увидимся в Конском!", – добавил кандидат. По словам руководителя его предвыборного штаба, он хочет, чтобы дебаты были на площади и стоя.