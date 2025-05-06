Може бути запізно: вибори в Румунії мають спонукати Європу реагувати на політиків-радикалів

В Румунії 4 травня пройшов перший тур президентських виборів, за результатами якого більшість голосів набрав проросійський радикал Джордже Сіміон. У другому турі виборів, який відбудеться 18 травня, він має поборотися з мером Бухареста Нікушором Даном.

Політолог Олег Лісний розповів в розмові з 24 Каналом про те, що в багатьох європейських країнах існує запит на таких політиків як Джордже Сіміон. В деяких державах вони перемагають на виборах, в деяких – програють, однак загальна тенденція існує.

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Це велика загроза для Євросоюзу

Лісний наголосив, що українці можуть тільки спостерігати ці процеси, адже не можемо впливати на виборчі процеси в інших країнах.

Для нас будь-яка проросійськість в будь-якій державі – це дуже неприємно і небезпечно. Однак насамперед це небезпека для єдності Європейського Союзу,

– підкреслив політолог.

Поступово збільшується, за його словами, кількість "гидких каченят" в великому красивому озері Європи, які капсулюються та намагаються вести політику, яка не відповідає цінностям і головним завданням Євросоюзу. Крім того, вони є проросійськими.

"Це велика загроза для Європейського Союзу, який не зміг на певному етапі приструнити таких політиків як прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Він є проросійським політиком, що розпочав руйнувати єдність в ЄС і обслуговує свої інтереси – корупційні і щодо Росії", – зауважив він.

Довідка. Джордже Сіміон є лідером ультраправої румунської партії "Альянс за єдність румунів" (AUR). Він виступає за об'єднання з Молдовою і тому не може в'їжджати до цієї країни. Так само як і до України – після того, як зустрівся з агентом ФСБ Росії в Чернівцях. Крім того, Сіміон наполягає на скороченні військової допомоги Києву, критикує керівництво ЄС та є прихильником руху президента США Трампа Make America Great Again.

Тому Євросоюз та НАТО, впевнений політолог, мають шукати запобіжники від таких політиків, адже консенсусні рішення ухвалюються, коли лідери всіх цих країн сповідують одні і ті ж самі цінності.

Європейський Союз та Північноатлантичний альянс зараз стоять перед дуже серйозним викликом. Тому що потрібно пропрацювати процедури ухвалення рішень, реакції на загрози,

– пояснив Олег Лісний.

Він додав, що тенденція щодо збільшення в Європі політиків радикалів набирає обертів, і якщо на це не реагувати зараз, то коли-небудь може бути запізно.

Зазначимо, що Сіміон у першому турі виборів президента Румунії отримав 40,96% голосів виборців. Друге місце у мера Бухаресту Нікушора Дана, який відомим своєю антикорупційною діяльністю. Йому віддали 20,99% голосів.

Оскільки жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, то 18 травня 2025 року пройде другий тур виборів, в якому за посаду президента Румунії боротимуться Сіміон та Дан.