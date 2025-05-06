Политолог Олег Лесной рассказал в разговоре с 24 Каналом о том, что во многих европейских странах существует запрос на таких политиков как Джордже Симион. В некоторых государствах они побеждают на выборах, в некоторых – проигрывают, однако общая тенденция существует.

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Это большая угроза для Евросоюза

Лесной отметил, что украинцы могут только наблюдать эти процессы, ведь не мы можем влиять на избирательные процессы в других странах.

Для нас любая пророссийскость в любом государстве – это очень неприятно и опасно. Однако прежде всего это опасность для единства Европейского Союза,

– подчеркнул политолог.

Постепенно увеличивается, по его словам, количество "гадких утят" в большом красивом озере Европы, которые капсулируются и пытаются вести политику, которая не соответствует ценностям и главным задачам Евросоюза. Кроме того, они являются пророссийскими.

"Это большая угроза для Европейского Союза, который не смог на определенном этапе приструнить таких политиков как премьер Венгрии Виктор Орбан. Он является пророссийским политиком, который начал разрушать единство в ЕС и обслуживает свои интересы – коррупционные и в отношении России", – отметил он.

Справка. Джордже Симион является лидером ультраправой румынской партии "Альянс за единство румын" (AUR). Он выступает за объединение с Молдовой и поэтому не может въезжать в эту страну. Так же как и в Украину – после того, как встретился с агентом ФСБ России в Черновцах. Кроме того, Симион настаивает на сокращении военной помощи Киеву, критикует руководство ЕС и является сторонником движения президента США Трампа Make America Great Again.

Поэтому Евросоюз и НАТО, уверен политолог, должны искать предохранители от таких политиков, ведь консенсусные решения принимаются, когда лидеры всех этих стран исповедуют одни и те же ценности.

Европейский Союз и Североатлантический альянс сейчас стоят перед очень серьезным вызовом. Потому что нужно проработать процедуры принятия решений, реакции на угрозы,

– пояснил Олег Лесной.

Он добавил, что тенденция по увеличению в Европе политиков радикалов набирает обороты, и если на это не реагировать сейчас, то когда-нибудь может быть поздно.

Отметим, что Симион в первом туре выборов президента Румынии получил 40,96% голосов избирателей. Второе место у мэра Бухареста Никушора Дана, который известен своей антикоррупционной деятельностью. Ему отдали 20,99% голосов.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, то 18 мая 2025 года пройдет второй тур выборов, в котором за пост президента Румынии будут бороться Симион и Дан.