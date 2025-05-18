У Румунії почали підрахунки голосів на виборах президента: хто лідирує

18 травня у Румунії відбувся другий тур президентських виборів, у якому змагалися два кандидати. Стали відомі перші результати від ЦВК.

Наразі перемагає прозахідний кандидат Нікушор Дан, передає 24 Канал із посиланням на Digi24.ro

Дивіться також Павло Дуров звинуватив Францію у втручанні в румунські вибори: що відповіли Париж і Бухарест

Хто перемагає

Цифри постійно змінюються. Станом на 22:00 з мінімальним відривом лідирує мер Бухареста Нікушор Дан. Після обробки 70,78% бюлетенів у нього 51,88 % голосів. У іншого кандидата – Джордже Сіміона – 48,12 %.

Нагадаємо, що перший тур виборів президента у Румунії відбувся 4 травня. У ньому переміг Джордже Ніколае Сіміон (ультраправа партія AUR) – 40,96%. Нікушор Дан отримав тоді 20,99%.

Зазначимо, що Сіміон виступає за скорочення військової допомоги Києву і критикує керівництво ЄС. Також він є поплічником забороненого кандидата Келіна Джорджеску.

Зазначимо, що попередні вибори президента у Румунії відбулися у 2024 року. Тоді у першому турі переміг незалежний кандидат Келін Джорджеску, який підтримує російське вторгнення в Україну. Втім, пізніше з'ясувалося, що Джорджеску проводив передвиборчу кампанію з порушенням законодавства.

Тоді Конституційний суд скасував увесь виборчий процес. Була призначена нова дата виборів.