Вибори президента Румунії: хто здобув перемогу на дільницях в Україні

Проросійський кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон програв у другому турі виборів. Перемогу отримав проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан.

Ультраправий лідер румунської партії "Альянс за єдність румунів" (AUR) Джордже Сіміон програв Нікушору Дану також й на закордонних дільницях в Україні. Нікушор отримав понад 75% голосів виборців в Україні, повідомляє 24 Канал посилаючись на HotNews.

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Які результати виборів у Румунії

В Україні Румунія також організувала три виборчі округи, а саме: у Києві, в Чернівцях і на Закарпатті в Солотвино. За даними голосування на українських дільницях проукраїнський Нікушор Дан отримав 323 голоси (75,29%), тоді як Джордж Сіміон отримав лише 106 голосів (24,71%).

Зверніть увагу! У 2023 році Сіміону було заборонено в'їзд до України на 3 роки через загрозу нацбезпеці. Сам Сіміон заперечує звинувачення у проросійських поглядах чи антиукраїнській діяльності, наголошуючи, що його позиція є передусім прорумунською.

Вибори президента Румунії пройшли 18 травня, підрахунок 100% бюлетенів показав, що Дан переміг з результатом 53,60% голосів, Сіміона підтримали 46,40% виборців. Явка на голосування в Румунії сягнула 65%, що є найвищим показником з 1996 року.

Що вплинуло на вибори у Румунії

8 травня Сіміон в ефіру румунського телеканалу назвав свого опонента, вже новообраного президента Румунії Дана Нікушора "аутистом".

У вас є кандидат, якого ви підтримуєте, він аутист, бідолаха,

– сказав Сіміон в ефірі PRO TV.

Своєю чергою, це викликало загальносуспільне обурення в країні, як зі сторони організацій, які захищають права людей хворих на аутизм, так і політиків. Ймовірно це також повпливало на прихильність виборців, враховуючи той факт, що Сіміон здобув перемогу в першому турі виборів.

Після хвилі гейту проросійський Сіміон перепросив, зазначивши, що насправді хотів назвати Нікушора Дана "нацистом", "марксистом" і "поросям".