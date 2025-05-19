Дуров заявив, що керівник розвідки Франції просив його втрутитися у вибори в Румунії

18 травня засновник Telegram Павло Дуров повідомив, що до нього нібито звертався уряд Франції із проханням заблокувати консервативні політичні канали у Румунії напередодні виборів. Пізніше бізнесмен уточнив, хто саме, буцімто, просив його про це.

Так, у соцмережі "Х" Дуров повідомив, що цієї весни Ніколя Лернер, керівник французької розвідки, попросив його "заборонити консервативні голоси в Румунії перед виборами". Підприємець каже, що відмовився, передає 24 Канал.

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У Парижі відреагували

Як повідомляє Reuters, 19 травня служба зовнішньої розвідки Франції (DSGE) відкинула звинувачення засновника Telegram.

Французька DGSE заявила, що її представники справді неодноразово зустрічалися з Дуровим протягом останніх років, "щоб рішуче нагадати йому про відповідальність його компанії, а також його особисту, у запобіганні загрозам тероризму та розповсюдження дитячої порнографії".

Однак DGSE "рішуче спростовує звинувачення в тому, що під час цих зустрічей висувалися будь-які вимоги щодо блокування акаунтів, пов'язаних із виборчими процесами".

Нагадаємо, що у день другого туру президентських виборів у Румунії 18 травня влада заявила про втручання Росії, зокрема шляхом поширення фейкових новин.