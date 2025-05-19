Так, в соцсети "Х" Дуров сообщил, что этой весной Николя Лернер, руководитель французской разведки, попросил его "запретить консервативные голоса в Румынии перед выборами". Предприниматель говорит, что отказался, передает 24 Канал.

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В Париже отреагировали

Как сообщает Reuters, 19 мая служба внешней разведки Франции (DSGE) отвергла обвинения основателя Telegram.

Французская DGSE заявила, что ее представители действительно неоднократно встречались с Дуровым в течение последних лет, "чтобы решительно напомнить ему об ответственности его компании, а также его личную, в предотвращении угроз терроризма и распространения детской порнографии".

Однако DGSE "решительно опровергает обвинения в том, что во время этих встреч выдвигались какие-либо требования по блокированию аккаунтов, связанных с избирательными процессами".

Напомним, что в день второго тура президентских выборов в Румынии 18 мая власти заявили о вмешательстве России, в частности путем распространения фейковых новостей.