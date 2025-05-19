Бунт скасовується: Сіміон визнав поразку на виборах у Румунії
- 18 травня на виборах президента Румунії переміг Нікушор Дан, отримавши 53,74 % голосів після підрахунку 99,87 % бюлетенів.
- Джордже Сіміон визнав поразку, хоча спочатку заявляв про "вкрадену перемогу" та закликав до протестів.
18 травня у Румунії відбулися вибори президента, на яких переміг прозахідний Нікушор Дан. Його суперник – Джордже Сіміон – спершу заявив про "вкрадену перемогу", але, зрештою, визнав свою поразку.
Коли були опубліковані перші дані екзитполів, відповідно до яких з невеликим відривом лідирував Дан, Сіміон оголосив себе президентом Румунії. Втім, коли офіційний підрахунок також засвідчив лідерство його супротивника, він заявив про "вкрадену перемогу" і закликав прихильників вийти на протести 19 травня, передає 24 Канал.
Дивіться також Зеленський привітав нового президента Румунії з "історичною" перемогою
Сіміон здався
Пізніше о пів другої ночі 19 травня лідер націоналістичного "Альянсу за союз румунів" опублікував у соцмережі "Х" звернення, в якому визнав поразку. Сіміон привітав свого опонента і заявив, що той виграв вибори, бо такою була воля румунського народу.
Ми продовжимо нашу боротьбу за свободу та великі цінності разом з іншими патріотами, сувереністами та консерваторами по всьому світу. Можливо, ми програли битву, але точно не програємо війну,
– йдеться у дописі політика.
До слова, після підрахунку 99,87 % бюлетенів Дан має 53,74 % голосів, а Сіміон – 46,26 %.