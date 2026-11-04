Демократи беруть контроль над Конгресом: результати виборів у США та заяви політиків

За попередніми підсумками проміжних виборів у США, Демократична партія повертає більшість у Сенаті та лідирує в Палаті представників. Дональд Трамп заявив про готовність співпрацювати з опозицією, але пригрозив правом вето.

08:43, 04 листопада Демократи виграли вибори в шести сенатських округах республіканців Демократична партія здобула перемогу щонайменше у шести сенатських округах, які раніше контролювали республіканці, зокрема в Південній і Північній Кароліні та Огайо, а також уперше за десятиліття в Техасі та Канзасі. 08:41, 04 листопада Трамп пригрозив накладати вето на закони демократів Президент США заявив у коментарі медіа, що застосовуватиме право вето проти ініціатив Демократичної партії, назвавши це повноваження одним із найпотужніших для глави держави. Про це повідомило РБК-Україна. джерело 08:28, 04 листопада Демократи беруть більшість у Палаті представників США За різними оцінками, Демократична партія отримує від 235 до 255 із 435 місць у нижній палаті за необхідних 218 для більшості. Про це повідомило агентство Укрінформ. джерело 08:17, 04 листопада Трамп пов'язав поразку республіканців із війною проти Ірану Президент США зазначив, що зростання цін на пальне через конфлікт завадило виборцям оцінити стан економіки. Про це повідомив 24 Канал. джерело 08:05, 04 листопада Демократи отримали контроль над Сенатом США Демократична партія виборола вирішальні місця в кількох штатах і забезпечила собі більшість у верхній палаті Конгресу. 07:47, 04 листопада Спікер Джонсон визнав поразку республіканців на виборах Спікер Палати представників Майк Джонсон констатував програш партії і пообіцяв повернути більшість у 2028 році. джерело 06:45, 04 листопада Трамп оголосив про готовність працювати з демократами Глава Білого дому повідомив, що готовий визнати результати голосування, хоча за потреби блокуватиме ініціативи опонентів правом вето. джерело

Підсумки проміжних виборів у Сполучених Штатах свідчать про перехід контролю над парламентом до Демократичної партії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американські медіа та офіційні заяви політиків.

Позиція Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю The New York Times заявив, що готовий визнати підсумки перегонів. За його словами, Білий дім налаштований на співпрацю з новим керівництвом парламенту, хоча компроміси можуть вимагати часу.

Ми, знаєте, з нетерпінням чекаємо співпраці з ними. Ми, напевно, щось придумаємо,

– американський лідер.

Водночас глава держави попередив, що не вагатиметься застосовувати право вето, якщо демократи ухвалюватимуть неприйнятні для нього законодавчі ініціативи. Серед причин невдач республіканців Трамп виділив стрибок цін на пальне, який пов'язав із війною проти Ірану.

Визнання поразки республіканцями

Спікер Палати представників Майк Джонсон уже підтвердив втрату більшості у нижній палаті. Політик подякував колегам за роботу 119-го Конгресу та пообіцяв реванш на виборах 2028 року.

Демократи здобули перемоги у низці ключових штатів, зокрема в Техасі, Канзасі та Мені, де республіканці традиційно утримували сильні позиції.