Фіаско Трампа: демократи беруть більшість у Палаті представників, – ЗМІ

Демократична партія лідирує на проміжних виборах до Конгресу США. Американські ЗМІ прогнозують республіканцям фіаско та втрату контролю над Палатою представників і деякими штатами.

Свої прогнози оприлюднили CNN і Reuters.

Прогнози від медіа

Повідомляється, що демократи вже здобули перемогу щонайменше у чотирьох сенатських перегонах у штатах, де президент США Дональд Трамп мав перевагу лише два роки тому. Мова про Огайо, Техас, Південну Кароліну та Канзас.

Демократи також утримують лідерство ще в шістьох штатах і мають стійкі позиції для збереження своїх мандатів. За попередніми розрахунками ЗМІ, республіканці ризикують завершити перегони з результатом лише 2 місця з 15.

Зміна розставлення сил відкриває можливість для Хакіма Джеффріса стати першим темношкірим спікером Палати представників в історії країни. Для цього йому знадобиться перемога під час голосування після першого засідання оновленого Конгресу.

Водночас Джина Хінохоса готується очолити штат Техас і стати першим латиноамериканським губернатором у його історії. Вона може замінити республіканця Грега Ебботта, який перебував на цій посаді майже 12 років.

У штаті Канзас аналітики прогнозують перемогу демократа Адама Гамільтона над сенатором-республіканцем Роджером Маршаллом. Гамільтон може стати першим сенатором-демократом від цього штату за останні 94 роки.

Це не питання республіканців чи демократів. Це питання людської гідності,

– заявив Адам Гамільтон.

Зазначається, що Гамільтон зумів відбити запеклі напади президента Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса, які особисто відвідували штат і ставили під сумнів його віру та наміри.

Можливий розподіл місць у Сенаті

The New York Times також пише, що демократична партія випереджає республіканську на проміжних виборах до Конгресу. Попередньо, у Сенаті демократи забезпечили собі 51 місце проти 39 у суперників, а в Палаті представників – 164 проти 100.



Демократи поки переважають на виборах в США / AP

Демократи відібрали сенатське крісло в Північній Кароліні та втримали позиції в Джорджії та Нью-Гемпширі. У Джорджії колишня пані мер Атланти Кейша Ланс Боттомс стала першою темношкірою жінкою-губернаторкою в історії США, а також першою представницею демократів на цій посаді з 1998 року.

Водночас у Флориді своє місце у Сенаті зберегли республіканці: чинна сенаторка Ешлі Муді здобула перемогу над представницею прогресивного крила демократів Енджі Ніксон.

Спільні підрахунки Reuters та USA Today свідчать, що республіканці суттєво втратили позиції порівняно з перемогою Трампа на виборах 2024 року. Партія втратила підтримку майже у всіх із приблизно 1000 округів, де підраховано голоси, а частка її виборців там знизилася на 9 процентних пунктів.