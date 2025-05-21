Дональд Трамп II: однойменний син Трампа заявив, що має "покликання" балотуватися у президенти

Дональд Трамп-молодший, старший син чинного президента США Дональда Трампа, не виключає, що в майбутньому може балотуватися на пост глави держави. Він каже, що має таке "покликання".

Про це він заявив на своєму виступі у Катарі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Син Дональда Трампа хоче балотуватися у президенти США

Під час виступу на заході в Катарі він заявив, що відчуває "покликання" до свого балотування у президенти США.

Ведучий дискусії запитав, чи планує він колись "переймати кермо влади" після батька.

"Для мене честь, що мене про це запитали, і честь, що деякі люди не мають нічого проти цього", – сказав Дональд Трамп-молодший.

Отже, відповідь така: я не знаю, можливо, одного дня. Ви знаєте, покликання є. Я завжди буду дуже активним прихильником цих речей. Я думаю, що мій батько справді змінив Республіканську партію,

– сказав він.

Довідка: Дональд Трамп-молодший, старший син президента США, має ідентичне ім'я та прізвище батька, навіть друге ім'я – Джон. Його скорочено називають Don Jr. Він є американським бізнесменом і виконавчим віце-президентом холдингу Trump Organization.

Нагадаємо, адміністрація Трампа розглядає нових потенційних кандидатів на наступні президентські вибори у США. Трамп бачить у Венсі потенційного майбутнього президента та високо оцінює Марко Рубіо.