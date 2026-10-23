Інтрига жива: чи зможуть демократи перехопити контроль над Конгресом США

Ситуація навколо виборів у США залишається вкрай непередбачуваною. Багато хто віддає перевагу в прогнозах демократам, але насправді ще не все визначено.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, у республіканців завжди залишається козир персонального голосування. Саме їхні виборці активніше голосують в день виборів.

Також цікаві випадки були із виборцями Дональда Трампа. Люди, які готові голосувати за нього, зазвичай не беруть участі у соціологічних опитуваннях. Тому реальний показник Трампа та республіканців не завжди відомий.

Хто переможе на виборах у США?

Як наголосив Краєв, судячи з усього, демократи таки візьмуть більшість в Палаті представників. Питання в тому, якою буде їхня більшість: в незначні 10 – 15 голосів чи в стійкі 25 – 30. Від цього залежить розподіл сил в комітетах та обрання спікера.

Крім того, не факт, що помірковані демократи становитимуть там більшість. Ми бачимо, що цьогоріч на демократичних праймеріз абсолютний бенефіс різних квазікомуністичних та псевдосоціалістичних сил, які називають себе прогресивістами. Тому є питання, наскільки демократи зможуть капіталізувати власну перемогу та закріпити її. Внутрішній розкол є не лише в республіканців, але й у демократів,

– зауважив Краєв.

Яким буде результат виборів у США: дивіться відео 24 Каналу

Щодо Сенату наразі багато інтриги. Раніше республіканці розраховували на щонайменше 50 місць, що допоможе зберегти перевагу за допомогою вирішального голосу віцепрезидента Джей Ді Венса. Зараз схоже на те, що демократи матимуть перевагу в 1 – 3 голоси.

Більшість округів, які йдуть на перевибори – це демократичні штати. Відповідно там зараз демократичні сенатори. Тому навіть статистично демократам буде складно сильно перехилити ситуацію на свій бік,

– сказав Краєв.

Додамо, рейтинг схвалення Дональда Трампа впав до рекордного 31%. Це найгірший результат за його обидві каденції. Тим часом вибори до Конгресу США відбудуться вже 3 листопада.