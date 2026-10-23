Интрига жива: смогут ли демократы перехватить контроль над Конгрессом США

Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, у республиканцев всегда есть козырь в виде персонального голосования. Именно их избиратели более активно голосуют в день выборов.

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Также интересные случаи были с избирателями Дональда Трампа. Люди, готовые голосовать за него, обычно не участвуют в социологических опросах. Поэтому реальный показатель Трампа и республиканцев не всегда известен.

Кто победит на выборах в США?

Как подчеркнул Краев, судя по всему, демократы все-таки получат большинство в Палате представителей. Вопрос в том, каким будет их большинство: незначительным – 10–15 голосов – или устойчивым – 25–30. От этого зависит распределение сил в комитетах и избрание спикера.

Кроме того, не факт, что умеренные демократы будут составлять там большинство. Мы видим, что в этом году на демократических праймериз абсолютный триумф одержали различные квазикоммунистические и псевдосоциалистические силы, называющие себя прогрессистами. Поэтому возникает вопрос, насколько демократы смогут извлечь выгоду из собственной победы и закрепить ее. Внутренний раскол наблюдается не только у республиканцев, но и у демократов– отметил Краев.

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Каким будет результат выборов в США: смотрите видео 24 Канала

Что касается Сената, то пока много интриг. Ранее республиканцы рассчитывали как минимум на 50 мест, что помогло бы сохранить преимущество благодаря решающему голосу вице-президента Джей Ди Венса. Сейчас похоже на то, что у демократов будет преимущество в 1–3 голоса.

Большинство округов, где проходят перевыборы, – это демократические штаты. Соответственно, там сейчас заседают сенаторы-демократы. Поэтому даже статистически демократам будет сложно сильно переломить ситуацию в свою пользу– сказал Краев.

Добавим, что рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до рекордного 31%. Это худший результат за оба его срока пребывания в должности. Между тем выборы в Конгресс США состоятся уже 3 ноября.