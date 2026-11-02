"Аби не було перепон": експерт розповів, як Трамп планує обійти Конгрес після виборів

За даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа вже кілька місяців готує план управління країною в обхід Конгресу. Це станеться в тому разі, якщо обидві палати на виборах заберуть демократи. Там вивчають, які рішення Трамп може ухвалювати законно; де може перевищувати повноваження та як захищати ці рішення в судах.

Про це в ефірі 24 Каналу говорили з доктором філософії та політичним експертом Андрієм Городницьким. Так, високопосадовці спільно з юридичною службою Білого дому вивчають рішення у сферах міграції, тарифів та федеральних витрат, які Трамп міг би ухвалити без схвалення парламентарів. Фактично Трамп намагається врахувати попередні помилки, коли його одноосібні рішення скасовувалися судами.

"Тарифні війни" скасовувалися судами

Як наголосив Городницький, зараз Трамп зосереджений на тому, аби його подальші рішення були повністю законними.

Трамп намагається знайти максимально законні методи для того, щоб і надалі здійснювати свою діяльність. Ми бачили великі тарифні війни, де багато рішень були скасовані судами через їхню протизаконність. Зараз він намагається викристалізувати свої кроки в законному руслі, аби не було перепон з боку Конгресу,

– зазначив Городницький.

Трамп має "план Б" в разі поразки республіканців на виборах: дивіться відео 24 Каналу

Не можна відкидати ймовірність того, що республіканці не визнають результати проміжних виборів, а радикальні групи MAGA закличуть до протестів. Водночас американські правоохоронці та спецслужби повністю готові до таких викликів.

Чи готовий Трамп піти на це? Зважаючи на його характер, це цілком імовірно. Але чи призведе це до перевороту? Навряд чи. Спецслужби та армія готуються до цього, а рівень суспільної підтримки Трампа вже не той, що був раніше,

– зауважив Городницький.

Загалом ключова боротьба на майбутніх виборах розгорнеться за декілька вирішальних мандатів у Сенаті та в конкретних виборчих округах. Раніше аналітики зазначали, що в Трампа можуть початися проблеми у разі тріумфу демократів на виборах.