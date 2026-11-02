"Чтобы не было препятствий": эксперт рассказал, как Трамп планирует обойти Конгресс после выборов

Об этом в эфире 24 Канала говорили с доктором философии и политическим экспертом Андреем Городницким. Так, высокопоставленные чиновники совместно с юридической службой Белого дома изучают решения в сферах миграции, тарифов и федеральных расходов, которые Трамп мог бы принять без одобрения парламентариев. Фактически Трамп пытается учесть предыдущие ошибки, когда его единоличные решения отменялись судами.

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"Тарифные войны" отменялись судами

Как подчеркнул Городницкий, сейчас Трамп сосредоточен на том, чтобы его дальнейшие решения были полностью законными.

Трамп пытается найти максимально законные методы для того, чтобы и в дальнейшем продолжать свою деятельность. Мы были свидетелями больших тарифных войн, в ходе которых многие решения были отменены судами из-за их незаконности. Сейчас он пытается выстроить свои действия в законном русле, чтобы не было препятствий со стороны Конгресса– отметил Городницкий.

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У Трампа есть "план Б" на случай поражения республиканцев на выборах: смотрите видео 24 Канала

Нельзя исключать вероятность того, что республиканцы не признают результаты промежуточных выборов, а радикальные группы MAGA призовут к протестам. В то же время американские правоохранительные органы и спецслужбы полностью готовы к таким вызовам.

Готов ли Трамп пойти на это? Зная его, вполне вероятно. Но приведет ли это к перевороту? Вряд ли. Спецслужбы и армия готовятся к этому, а уровень общественной поддержки Трампа уже не тот, что был раньше– отметил Городницкий.

В целом ключевая борьба на предстоящих выборах развернется за несколько решающих мандатов в Сенате и в конкретных избирательных округах. Ранее аналитики отмечали, что у Трампа могут возникнуть проблемы в случае победы демократов на выборах.