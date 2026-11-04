Винна уже не Україна: Трамп назвав причину невдач республіканців і високої ціни на пальне

Трамп визнав, що війна в Ірані негативно вплинула на результати республіканських кандидатів на проміжних виборах. Водночас він наголосив, що виборці загалом підтримали його підхід до розв'язання конфлікту.

Як повідомляє Reuters, окрему увагу було приділено зростанню вартості пального на американських автозаправках, що безпосередньо вплинуло на настрої виборців.

Що заявив Трамп про поразку на виборах

Трамп зауважив, що стрибок цін на бензин виник саме через іранський конфлікт і завадив громадянам повноцінно оцінити внутрішню ситуацію в країні. Ще кілька тижнів тому у цьому він звинувачував Зеленського та удари України по НПЗ Росії.

У нас насправді найкраща економіка... Знаєте, під час мого першого терміну в нас була найкраща економіка. Те, що маємо зараз – значно краще. Але через ціни на бензин люди не помічають цього так, як помічали б за інших обставин. А ситуація з бензином виникла через Іран,

– заявив американський президент.

Оцінюючи геополітичний аспект і настрої суспільства, спікер зауважив, що виборці попри всі складнощі усвідомлюють важливість зроблених кроків.

Я думаю, що частково це був Іран, але водночас люди зрозуміли важливість того, що я зробив з Іраном,

– підкреслив він.

Трамп також висловився щодо подальшої роботи над законодавчими ініціативами у Конгресі. На його переконання, представники Демократичної партії надсилатимуть законопроєкти, які він вважає божевільними.

Він наголосив, що без вагань блокуватиме такі пропозиції, допоки опоненти не перейдуть до конструктивного діалогу.

Після кількох місяців вето вони зателефонують і скажуть: "Як нам це владнати?" І ми будемо працювати разом,

– підсумував Трамп.

До слова, спікер Палати представників Майк Джонсон визнав тяжку поразку республіканців на виборах до Конгресу США 4 листопада. Політик висловив розчарування результатами, проте пообіцяв повернути контроль над Палатою у 2028 році.