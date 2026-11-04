Трамп заявив про готовність прийняти результати виборів і співпрацювати з демократами

Президент Трамп 3 листопада заявив про готовність прийняти результати проміжних виборів у США. Він також висловив намір шукати спільну мову та працювати разом із представниками Демократичної партії.

Американський лідер дав розгорнутий коментар, спостерігаючи за оприлюдненням результатів голосування безпосередньо у Білому домі. Про це пише The New York Times.

Що сказав Трамп

Я абсолютно готовий визнати ці результати,

– зазначив Трамп під час спілкування з журналістами.

Він також звернув увагу на подальшу взаємодію в Конгресі та висловив оптимізм щодо пошуку компромісів.

"Ми будемо працювати з демократами, і ми, знаєте, з нетерпінням чекаємо на співпрацю з ними. Ймовірно, ми щось виробимо", – додав очільник держави.

Розмова відбулася в момент, коли демократи наближалися до отримання контролю над Палатою представників і Сенатом. Поразку кандидатів від власної сили Трамп пояснив тим, що його прізвища не було в бюлетенях для голосування.

Схоже пояснення перед тим дав і посадовець Білого дому в коментарі CNN. За його словами, виборці Трампа приходять на дільниці нібито саме тоді, коли президент особисто є в бюлетені

Водночас Трамп запевнив, що не шкодує про публічну підтримку своїх соратників. Серед них були республіканка з Південної Кароліни сенаторка Дарлін Грем, яка програла перегони, а також генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон, чия сенатська кампанія показала відставання.

Окремо Трамп відзначив сенатора Ліндсі Грема, який помер у липні. На думку президента, якби той брав участь у нинішній виборчій кампанії, то найімовірніше здобув би перемогу.

Нагадаємо, що перші виборчі дільниці закрилися о 18:00 за східним часом, тобто о 1:00 4 листопада за Києвом. Йдеться про більшу частину штатів Індіана та Кентуккі.

Демократи здобули низку важливих перемог у боротьбі за місця в Конгресі. Зокрема, вони відібрали у республіканців місця в Сенаті від Північної та Південної Кароліни.