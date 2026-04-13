Путін і Трамп програли від виборів в Угорщині, але для України не все так позитивно, – Politico

На парламентських виборах в Угорщині переконливо переміг проєвропейський кандидат Петер Мадяр. Проросійський і ультраправий прем'єр Віктор Орбан зазнав нищівної поразки.

Поразка Віктора Орбана на виборах стала ударом і для Дональда Трампа та його команди, які активно підтримували угорського прем'єра наприкінці кампанії. Про це пише Politico.

Дивіться також "Наше місце в Європі": Мадяр пообіцяв налагодити відносини з ЄС і НАТО

Як Путін і Трамп програли разом з Орбаном?

7 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідав Будапешт та відкрито закликав голосувати угорців за Віктора Орбана. Дональд Трамп своєю чергою пообіцяв виборцям економічну допомогу, якщо ті проголосують за Орбана.

Фактично американці втручалися у вибори в чужій країні, при цьому звинувачуючи у подібних діях ЄС і Україну.

Для очільника Кремля Володимира Путіна поразка Орбана означає втрату цінного союзника та "агента" в самому серці ЄС.

В останні місяці угорські та міжнародні медіа розкрили тісні зв'язки між Будапештом і Москвою. Виявилося, що глава МЗС Угорщини Петер Сіярто прямо під час перерв у засіданнях ЄС телефонував російському колезі Сергію Лаврову і надавав йому "живі звіти" про те, що говорили союзники.

Окрім того, ЗМІ оприлюднили записи розмови між політиками, що вказують на витік закритої інформації з ЄС до Москви. Дипломати обговорювали внутрішні консультації ЄС щодо санкцій проти Росії. Сіярто нібито обіцяв передавати Кремлю конфіденційні європейські документи через угорське посольство.

Чому Україні не варто радіти передчасно?

Київ сприйняв перемогу Петера Мадяра з надією і засторогою водночас.

Нарешті відверто проросійський політик Віктор Орбан не буде впливати на рішення ЄС, пов'язані із виділенням допомоги Україні.

Нагадаємо, що цьогоріч Орбан наклав вето на позику ЄС у 90 мільярдів євро для України. Свої дії чинний прем'єр-міністр пояснив тим, що Київ, буцімто, навмисне перешкоджає надходженню російської нафти до Угорщини через трубопровід "Дружба". Мовляв, коли поставки відновляться, тоді і вето буде знято.

Україна потребує фінансування, щоб продовжувати давати відсіч російським атакам. У зверненні з нагоди перемоги Мадяра Володимир Зеленський висловив сподівання, що країни розвиватимуть співпрацю.

Відомо, що Мадяр є проєвропейським кандидатом. Він хоче мати хороші відносини з Брюсселем і, ймовірно, розблокує кредит для України.

Втім, Politito зазначає, що перемога Мадяра є "гіркою" для Зеленського. Майбутній прем'єр Угорщини раніше заявляв, що виступає проти постачання зброї чи грошей Україні, а також проти прискорення вступу України до ЄС.

Мадяр пообіцяв винести це питання на референдум, що фактично означатиме затягування процесу через сильні антиукраїнські настрої в угорському суспільстві, які йому потрібно враховувати для збереження підтримки.

Петер Мадяр позиціонує себе як "нову силу" та антиорбана. Хоча він залишається прибічником угорського націоналізму, Мадяр говорить, що бачить майбутнє Угорщини як частини ЄС і наголошує на поступовому розриві дружби з Росією. Угорщина може стати більш нейтральною або трохи дружнішою до України, але швидких змін чекати не варто.

Парламентські вибори в Угорщині: останні новини