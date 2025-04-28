Вибори в Україні тихо зникли з мирного плану Трампа, – "Радіо Свобода"

Заклик до проведення виборів в Україні тихо зник з риторики адміністрації Трампа. Такої умови немає у мирному плані Трампа.

Росія ж може наполягати на поверненні такої вимоги. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

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Трамп більше не вимагає виборів в Україні

Вимога щодо проведення нових виборів в Україні зникла з риторики США в обговоренні мирної угоди, кажуть європейські дипломати.

Дипломати кажуть, що ця вимога, яка раніше звучала як потенційна умова, тихо зникла з риторики США,

– йдеться в матеріалі.

Росія ж, як стверджують джерела, все ще може наполягати на такій умові мирного договору.

Тим часом в Україні готується законодавство для проведення повоєнних виборів, які потребують окремого законодавчого акту, оскільки не підпадають під існуючі категорії Конституції.

За словами Голови Верховної Ради Стефанчука, після завершення воєнного стану Україна зможе розпочати підготовку до виборів, але це вимагатиме розробки нових законодавчих норм, оскільки постчергові вибори не підпадають під наявні категорії Конституції.