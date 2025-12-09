Дуже цим одержимий: аналітик сказав, який сигнал дає Трамп заявою про вибори в Україні

Американський президент вкотре заявив про необхідність провести в Україні вибори й наголосив, що їх давно не було в нашій державі. Відносини між Трампом і Зеленським дуже непрості та були підірвані ще за часів його першої каденції.

Про це у розмові з 24 Каналом наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, нагадавши, що тоді Трамп зателефонував Зеленському з проханням порушити кримінальну справу проти сина Джозефа Байдена – Хантера, через його можливі корупційні дії в компанії Burisma. Український лідер на це не пішов.

Трамп тиснутиме на Зеленського і вже на дещо натякає

З огляду на ситуацію доволка сина Байдена результат такий, що Трамп залишився незадоволений поведінкою влади України. Адже, як пояснив Клочок, українська сторона не виконала у той час його прохання щодо кримінального переслідування його тодішнього політичного опонента.

"Складно реалізувати це на практиці, але, можливо, треба було шукати якесь рішення, оскільки на той час Трамп був президентом. Через обставини, які склалися, між ними зіпсувалися відносини. Додатково вони були суттєво підірвані після скандалу в Овальному кабінеті наприкінці лютого 2025 року", – констатував Клочок.

За його переконанням, відновити ці відносини буде неможливо. На думку аналітика, Дональд Трамп злопам'ятна людина. А беручи до уваги те, що Володимир Зеленський за своїм характером непоступливий у своїх рішеннях, то говорити про потепління між ними не доводиться.

Трамп своєю одержимістю завершення війни дійсно схиляє Україну до компромісу, на який не може піти український президент через втрату своєї політичної ваги, якщо відповідне рішення буде ним ухвалене,

– підкреслив Клочок.

Сьогодні у Зеленського, як зауважив Клочок, непростий період його політичного життя, бо треба буде ухвалювати рішення, обумовлене низкою факторів, а саме: відсутністю допомоги з боку США, незрозумілою позицією Європи. З його слів, є багато знаків запитання щодо подальших перспектив стримування ворога.

Це все, як зазначив Клочок, заганяє президента України у пастку неможливості реалізації тих намірів, які він будував на початку широкомасштабного вторгнення. Зокрема варто згадати його слова про повернення кордонів 1991 року.

Трамп буде тиснути на Зеленського і скаже, що якщо він не підпише мирну угоду, то підпише хтось інший. Повірте, в Україні знайдуться ті, хто це зроблять, а потім опоненти називатимуть цю угоду капітуляцією, на цій темі буде купа політичних спекуляцій,

– озвучив Клочок.

Провести вибори в період активної фази бойових дій, як підсумував керівник Центру громадської аналітики "Вежа", буде неможливо. Клочок не виключає, що ми можемо побачити результати домовленостей Трампа і Путіна про вибори й вони будуть проведені. З його слів, політичні рейтинги потенційних опонентів Зеленського свідчать про те, що здобути знову перемогу йому буде непросто.

Аналітик прогнозує, що ймовірніше, що одразу мирна угода підписана не буде, спочатку військові представники України й Росії підпишуть угоду про зупинення вогню і початок перемир'я, в період якого можуть бути проведені вибори. Клочок наголосив, що наміри Трампа в цьому контексті цілком очевидні й сьогодні він надсилає чіткий сигнал: якщо угоду не підпише Зеленський, це зробить за нього інша людина.

Вибори в Україні: які заяви звучать щодо цього?