Пашинян після голосування відреагував на погрози Путіна долею України

У неділю, 7 червня, у Вірменії проходять парламентські вибори. Після голосування прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян прокоментував "напруженість" у відносинах з Росією.

Пашинян провів брифінг для журналістів, на якому зробив низку заяв. Зокрема, він відреагував на погрози "українським сценарієм", які пролунали з вуст Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Про це пишуть Armenpress і News.am.

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Які заяви зробив Пашинян після голосування?

За словами Пашиняна, жодної напруженості у відносинах Вірменії та Росії немає.

Прем'єр заявив, що відносини Єревана з Росією будуються на офіційній співпраці та взаємній повазі. Також він сказав, що окремі сили у Вірменії намагаються посварити країну з Москвою, але ці спроби не мають успіху. За словами Пашиняна, цьому заважають його тісні контакти з Володимиром Путіним.

Окремо політик прокоментував погрози від Лукашенка і заклик Путіна провести референдум в країні щодо вибору між ЄАЕС та ЄС.

Пашинян назвав несерйозними заяви Лукашенка про можливий "український сценарій" для країни.

Також він заявив, що Вірменію не можуть виключити з Євразійського економічного союзу, адже такі рішення ухвалюються лише консенсусом.

Що ж до референдуму, то, за словами політика, спершу Вірменія мала б офіційно подати заявку на вступ до Євросоюзу або отримати статус кандидата, але наразі цього немає.

Прем'єр додав, що країна продовжить проводити реформи та розвивати співпрацю з ЄС без зайвого політичного шуму.

Також він висловив думку, що партнери по ЄАЕС діють неправильно з тактичного погляду. Замість того, щоб робити союз привабливішим для Вірменії, вони діють навпаки.

Розповідаючи про очікування від виборів, політик наголосив, що діятиме відповідно до рішення народу. Він висловив сподівання на чесне волевиявлення громадян і додав, що вірить у перемогу народу Вірменії.

Що відомо про погрози Пашиняну від Путіна і Лукашенка?

У травні російське керівництво неодноразово висловлювалося щодо євроінтеграційних планів Вірменії. Володимир Путін заявив, що можливий вступ країни до ЄС потребує "окремого розгляду" і запропонував провести референдум щодо вибору між ЄС і ЄАЕС.

Він лякав Вірменії можливими наслідками, якщо країна обере курс на ЄС. Мовляв, вона ризикує повторити "український сценарій".

Подібні заяви зробив і Олександр Лукашенко, закликавши Єреван бути обережним, щоб не піти шляхом України.

На цьому тлі 7 червня у Вірменії відбулися парламентські вибори.

Прем'єр Нікол Пашинян, який перебуває при владі з 2018 року, намагається зберегти позиції та продовжити курс на баланс між ЄС і Росією.

Це перші вибори після війни з Азербайджаном у 2023 році, коли Баку повернув контроль над Нагірним Карабахом.

У голосуванні беруть участь 18 політичних сил. Серед них і керівна "Громадянський договір" Пашиняна, яка, за опитуваннями, має найбільші шанси на перемогу з близько 30% підтримки. Основні проросійські сили суттєво відстають.