1 березня, 11:59
Все в диму: у Дубаї палає хмарочос після удару Ірану
Іранські удари по Дубаю не припиняються. Це місто в Об'єднаних Арабських Еміратах укотре чуло вибухи, тепер є і пожежа.
Відео пожежі поширили ЗМІ. Видно, що вся будівля в диму.
Що відомо про удар по хмарочосу в Дубаї?
Поки не відомо, чим саме били – ракетами чи "Шахедами", є обидві версії.
Іран пояснив свій удар тим, що в хмарочосі буцімто розташована штаб-квартира ЦРУ.
Пожежа після прильоту в Дубаї : дивіться відео
ОАЕ – південна сусідка Ірану. Країни відділяють Перська й Оманська затоки.
Показуємо Дубай в ОАЕ на карті світу
Навіщо Іран б'є по Дубаю?