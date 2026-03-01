Укр Рус
Геополітика Близький Схід Все в диму: у Дубаї палає хмарочос після удару Ірану
1 березня, 11:59
1

Все в диму: у Дубаї палає хмарочос після удару Ірану

Ірина Чеботнікова

Іранські удари по Дубаю не припиняються. Це місто в Об'єднаних Арабських Еміратах укотре чуло вибухи, тепер є і пожежа.

Відео пожежі поширили ЗМІ. Видно, що вся будівля в диму.

 

Що відомо про удар по хмарочосу в Дубаї?

Поки не відомо, чим саме били – ракетами чи "Шахедами", є обидві версії.

Іран пояснив свій удар тим, що в хмарочосі буцімто розташована штаб-квартира ЦРУ.

Пожежа після прильоту в Дубаї : дивіться відео

ОАЕ – південна сусідка Ірану. Країни відділяють Перська й Оманська затоки.

Показуємо Дубай в ОАЕ на карті світу

Навіщо Іран б'є по Дубаю?