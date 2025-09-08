Фіцо можна вважати радше політичним пристосуванцем, проте він не демонструє відвертої ворожості до України. Його позиція значною мірою залежить від власних інтересів і може змінюватися відповідно до політичної ситуації.

Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в ефірі 24 Каналу зазначив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо є політиком-популістом, який "грає" на базових потребах громадян своєї країни. Водночас він вважає, що Фіцо не має негативного ставлення до України, так само як і більшість словаків.

Як Словаччина підтримує Україну?

"Я б не став бути таким радикальним стосовно Словаччини зокрема. У Фіцо немає проросійських настроїв. Потенційно Словаччина – чи не найкращий сусід для України, адже у нас із нею немає ані культурних, ані територіальних конфліктів", – сказав політолог Максим Несвітайлов.

Він додав, що словаки не є проросійськими, але у них існує культ "побєдобєсія". Вони вдячні Радянському Союзу за визволення від нацистської Німеччини. Водночас у них немає "поклоніння" президентові Росії Володимиру Путіну.

Важливо! В Ужгороді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Після зустрічі словацький політик заявив, що підтримує гарантії безпеки для України та бажає їй справедливого миру.

Словаччина підтримує Україну – надає гуманітарну допомогу, а українці в цій країні почуваються доволі комфортно. Там немає серйозного тиску чи вимог на кшталт "повертайтеся в Україну". Тому політолог не здивований позицією Роберта Фіцо.

Словацькі компанії продавали Україні боєприпаси та різну зброю. Словаки фінансують гуманітарне розмінування, надають гуманітарну допомогу. Просто Фіцо користується публічним популізмом, щоб заручитися прихильністю Путіна у корисливих цілях, зокрема для отримання дешевих енергоносіїв,

– наголосив Максим Несвітайлов.

Він вважає, що Фіцо не є ворогом України. У політика є певні побоювання та підозри, нібито українські спецслужби намагаються повалити його режим у Словаччині, хоча насправді це не відповідає дійсності.

Водночас результати зустрічі в Ужгороді свідчать, що з ним можна вибудовувати конструктивну співпрацю. Для цього необхідно добре розуміти як самого Фіцо, так і специфіку Словаччини, а також уважно аналізувати ситуацію.

Роберт Фіцо, так само як президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп, заявляв, що не заперечує проти вступу України до ЄС, але виступає проти її вступу до НАТО. Він додав, що в Європі небагато хто насправді очікує Україну в межах Альянсу.

Натомість йдеться про певні безпекові гарантії за зразком Статті 5, але без повноправного членства в НАТО. Водночас, якби США чітко заявили, що "бачать" Україну в НАТО, ймовірно, всі члени Альянсу підтримали б цю позицію. Тоді й Словаччина змінила б свою думку. Нині ж це радше послідовна позиція політичного пристосуванця.

Що відомо про політику Роберта Фіцо та його ставлення до України?