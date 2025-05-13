Італія хоче стати лідером у відбудові України: глава МЗС Таяні розкрив деталі

Італія планує зробити вклад в економічну відбудову України. Тому вже в липні 2025 року в Римі пройде конференція з підготовки до відбудови.

На сході Італії, у Вероні, глава МЗС Італії Антоніо Таяні зустрівся з віце-прем'єр-міністром з відновлення України Олексієм Кулебою. Після зустрічі Таяні заявив, що влітку 2025 року буде втілено перші кроки для досягнення заявленої цілі у відбудові, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні у соцмережі Х.

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Куди направить свої кошти Італія для відбудови України

У Вероні я зустрівся з віце-прем'єр-міністром з відновлення України Олексієм Кулебою, щоб підтвердити сильну підтримку України та зобов'язання уряду разом з нашими партнерами досягти справедливої ​​та тривалої мирової угоди,

– написав міністр МЗС Італії в мережі Х.

Таяні додав, що вже в липні цього року в Римі пройде масштабна конференція, на якій пануватимуть кроки з економічної відбудови України із залученням багатьох впливових партнерів.

Дипломати вже працюють разом з урядом у Києві над тим, щоб краще підготувати Конференцію з питань відновлення України, яку планують провести в Римі у липні 2025 року.

Конференція пройде за участі численних підприємств, Таяні додав, що Італія хоче стати активними учасниками економічного відновлення виробничої бази України.

Зверніть увагу! В жовтні 2024 року прем'єрка Італії Джорджія Мелоні оголосила про проведення Конференції з відновлення України, в Римі 10 – 11 липня 2025 року. У ній візьмуть участь глави держав і урядів із 77 країн - загалом очікується – близько 1800 учасників. Буде запрошено 500 компаній, з них 150 з Німеччини, 150 з України та 200 з інших країн-учасниць.

Як Італія допомагає Україні

Італія стала п'ятою країною з "Групи семи" (G7), яка підписала важливу двосторонню безпекову угоду з Україною. Це сталося 24 лютого 2024 року, в другу річницю початку повномасштабного вторгнення Росії. Угода про співпрацю у сфері безпеки розширила 10 пунктів для глибшої взаємодії між Україною та Італією:

Розмінування територій.

Підтримка інфраструктури в енергетиці.

Підтримка у відновленні України.

Притягнення Росії до відповідальності.

Надання озброєння і військової техніки.

Співпраця в оборонно-промисловому комплексі.

Використання заморожених російських активів в інтересах України.

Навчання українських військових.

Санкції проти Росії.

Невійськова безпека і цивільний захист.



