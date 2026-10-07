Угорщина зняла вето: ЄС відкриває два нові переговорні кластери для України

Посли країн-членів Європейського Союзу 7 жовтня розблокували процедуру відкриття переговорних кластерів 2 "Внутрішній ринок" та 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання" для України та Молдови після того, як Угорщина зняла своє вето. Це рішення дозволяє формально відкрити обидва напрями вже 13 жовтня на міжурядовій конференції у Брюсселі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на обізнані джерела у дипломатичних колах, рішення ухвалили на засіданні постійних представників держав-членів блоку після затвердження результатів скринінгу робочою групою COELA.

Які подробиці?

Дипломати погодили направлення офіційних листів урядам у Києві та Кишиневі з проханням надати власні переговорні позиції.

Найближчими днями робоча група підготує проєкт спільної переговорної позиції Євросоюзу щодо обох напрямів. Держави блоку розраховують остаточно узгодити цей документ у понеділок, 12 жовтня.

Група COELA затвердила результати скринінгу за кластерами 2 і 3 для України, і сьогодні на Coreper посли держав ЄС погодили направлення листів урядам України та Молдови щодо представлення переговорних позицій,

– розповів співрозмовник видання.

Передумови зняття блокування Будапештом

Ключовою умовою для подальшого руху залишається ухвалення українським парламентом законодавчих змін щодо освіти мовами національних меншин. Відповідний законопроєкт уже зареєстрували у Верховній Раді 1 жовтня 2026 року, що дозволило зняти претензії з боку Угорщини.

Раніше Будапешт тривалий час блокував затвердження результатів скринінгу для цих двох кластерів, вимагаючи додаткових гарантій для угорської спільноти. Після узгодження компромісних рішень угорська сторона погодилася не перешкоджати подальшому розширенню ЄС.

Одразу після схвалення спільної позиції 12 жовтня дипломати планують провести міжурядову конференцію Україна – ЄС наступного дня. Саме на цьому заході відбудеться офіційне відкриття нових переговорних розділів.

Контекст розширення та попередні етапи

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна вже відкрила перший кластер "Основи процесу вступу в ЄС" та шостий "Зовнішні відносини". Крім того, на нашому сайті повідомлялося, що віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов підтвердив повну технічну готовність Києва до відкриття решти переговорних напрямів.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Єврокомісія також представила оновлену стратегію розширення з окремою дорожньою картою для України. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос наголошувала, що процес вступу ґрунтуватиметься на реальних заслугах кандидатів.