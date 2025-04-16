Пекін діє значно хитріше: чому Китай не прогнеться перед Трампом

США погрожують запровадити мито 245% для Китаю. Однак Пекін не прогнеться під вимоги лідера Штатів Дональда Трампа. У КНР панує комуністичний авторитарний режим, тому населення не буде бунтувати через економічні проблеми.

Крім того, Китай дуже грамотно працює з Європою. Таку думку 24 Каналу зауважив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

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Грамотні дії Китаю

Максим Несвітайлов зазначив, що Китай дуже добре працює у напрямку Європи. Наприклад, є новина, США хочуть тиснути на десятки країн, щоб змусити їх обмежити співпрацю з КНР. Трамп використовує метод погроз. Водночас Пекін не тисне, а домовляється, обирає стратегію задобрювання, діалогу.

Для того, щоб економічно воювати з Китаєм, США потрібно бути у найвищій точці взаємовідносин зі своїми партнерами, щоб разом об'єднатись. А поки Трамп тисне та погрожує, це взагалі нікого не спонукає до діалогу з ним. Тому Європа, швидше, працюватиме з Пекіном.

Китай діє значно хитріше. Вони висмикують по одному. Вони з кожним намагаються вибудувати свої взаємовідносини, кожному висловлюють належний рівень поваги,

– сказав політолог.

Крім того, ситуація всередині США досить складна. Дефіцит бюджету зріс з 2,5 до 6,5%. Абсолютна нестабільність на фондовому ринку. Інфляція зростає. Курс долара до євро погіршується з кожним днем. Наразі немає жодних ознак, що ситуація покращиться.

Нагадаємо, Китай звернувся до США із закликом переглянути свою торгівельну політику. Країна вимагає скасувати підвищення мит та повернутися до формату взаємоповаги у відносинах із Пекіном.