Якщо Трамп нападе на Іран: Тегеран пригрозив атаками на американські бази

Тегеран завдасть удару по американських базах в регіоні, якщо Вашингтон виконає своє попередження про військові наслідки для Ірану в разі відсутності нової ядерної угоди.

Про це заявив спікер іранського парламенту, повідомили в Reuters, інформує 24 Канал.

Дивіться також Політика Трампа: президент США ввів санкції проти Китаю та відновив тиск на Іран

В Ірані пригрозили атаками на американські бази

Президент США Дональд Трамп повідомив раніше цього місяця, що надіслав листа Верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї, попередивши, що "існує два способи боротьби з Іраном: військовий, або ви укладання угоди".

Якщо американці нападуть на святиню Ірану, весь регіон спалахне, як іскра на складі боєприпасів. Їхні бази і бази їхніх союзників не будуть у безпеці,

– заявив спікер парламенту Мохаммад Калібаф.

Хаменеї назвав повідомлення Трампа оманливим, а міністр закордонних справ Аббас Аракчі заявив у четвер, що переговори неможливі, якщо Вашингтон не змінить свою політику "максимального тиску".

За словами Аракчі, Іран ретельно вивчив лист Трампа і надіслав "відповідну відповідь" через Оман.