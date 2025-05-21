Найстрашніше – не розмова з Трампом: чим Путін міг дуже роздратувати Китай

У Китаї заявили, що підтримуватимуть всі дипломатичні зусилля для встановлення миру в Україні. В МЗС країни зауважили, що ніколи не відмовлялися від свїх "миротворчих ініціатив".

Скоріш за все, у Пекіні були шоковані телефонною розмовою Путіна й Трампа. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що Китаєм керують доволі освічені та здібні люди, які все розуміють.

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"Це шлях до завершення війни"

Китайським політикам було важко чути все, що сказав Дональд Трамп після переговорів з російським диктатором. Однак, для України має стати дуже хорошим сигналом те, що офіційний Пекін спілкується з європейцями. Адже міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів розмову зі своїм китайським колегою Ван Ї.

Я підозрюю, що це європейці прийшли до Китаю, а не навпаки. Вони нарешті зрозуміли, чому це важливо. Після тарифів Трампа Європа зрозуміла, що єдиний шлях – співробітництво з Китаєм без Америки,

– підкреслив Шейтельман.

Така співпраця проти Росії та США є неминучою. Європейці не були готові робити це надто рано, також вони хотіли показати Китаю, що Путін їх продасть. Він вже це зробив, почавши співпрацювати з Трампом.

"Його розмова з президентом США – це ще не найстрашніше, що можна було зробити щодо Китаю. Найстрашніше – це літак президента Бразилії, який прилетів у Москву, але там його не прийняли", – додав політтехнолог.

Луїз да Сілва летів з Пекіна, як комісар Сі Цзіньпіна, але Путін відмовився його прийняти. Метою президента Бразилії, ймовірно, було передати одну просту вказівку – негайно припинити війну на 30 днів або поїхати у Стамбул на переговори.

Я схиляюся до того, що Китай все-таки вимагав 30-денного перемир'я. Але Путін зробив плювок в обличчя китайців. Сподіваюся, європейці змогли цим скористатися. У цьому наш шанс на закінчення війни,

– підсумував Михайло Шейтельман.

Зауважимо, у китайському МЗС підтвердили, що підтримують прямий діалог Росії та України. На тлі переговорів Трампа і Путіна, глава МЗС Китаю провів телефонні розмови з очільниками німецького та польського закордонних відомств. У них офіційний Пекін погодився, що переговори мають врегулювати ситуацію.