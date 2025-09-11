Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що відповідальність за погіршення угорсько-українських відносин за останні десять років лежить виключно на Україні. Він вважає, що в подальшому ситуація може тільки погіршитися.

Про таке стало відомо із заяви Сіярто після зустрічі з українською делегацією в Будапешті, передає 24 Канал.

Як Сіярто прокоментував погіршення відносин між країнами?

Очільник угорського МЗС наголосив, що Угорщина прагне підтримувати добросусідські відносини з усіма країнами, включно з Україною.

Петер Сіярто запевняє, що в Угорщині не створювали жодних перешкод для української меншини чи енергетичної безпеки України.

Окреме обурення в Угорщині викликали атаки на російських нафтопровід "Дружба", які спричинили зупинку постачання нафти до країни. Тоді Сіярто звинуватив Україну, зокрема Зеленського в загрозі безпеці енергетики Угорщини.

Водночас він назвав нинішній стан двосторонніх відносин "дуже непростим" і висловив сподівання на їхнє покращення в наступне десятиліття.

Зі спокійним сумлінням можу сказати, що повну відповідальність за те, що відносини між Угорщиною та Україною за останні десять років зазнали такого надзвичайного погіршення, несе Київ,

– написав Петер Сіярто.

В Угорщині говорять про готовність до подальшої співпраці й відверто перекладають відповідальність на врегулювання відносин між країнами на Київ.

Ми до цього готові, але слід чітко сказати: це залежить виключно від Києва та України,

– підкреслив глава угорського МЗС.

Зустріч у Будапешті стала частиною діалогу між країнами, попри напруженість, спричинену, зокрема, блокуванням Угорщиною просування України до членства в ЄС.

Що відомо про ставлення Угорщини до війни в Україні?