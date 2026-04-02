Напруга зростає: Рютте їде до США через погрози Трампа вийти з НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте найближчим часом відвідає США на тлі гучних заяв президента Дональда Трампа про можливий вихід країни з Альянсу. У Вашингтоні запланована їхня особиста зустріч, яка може стати ключовою для майбутнього трансатлантичних відносин.

Попри це, у самому НАТО не демонструють паніки, хоча й визнають ризики, пише Reuters.

Що відомо про зустріч Рютте та Трампа?

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наступного тижня здійснить візит до Вашингтона, де проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом. Інформацію про поїздку підтвердили як у самому Альянсі, так і в Білому домі.

Речниця НАТО зазначила, що цей візит був запланований заздалегідь і не є прямою реакцією на останні заяви американського лідера. Водночас очевидно, що переговори відбудуться на тлі зростання напруженості між США та союзниками.

Майбутня зустріч між Марком Рютте та Дональдом Трампом може стати ключовою для подальших відносин. Очікується, що сторони обговорять не лише поточну кризу, а й довгострокову роль Альянсу в нових геополітичних умовах. Від результатів цих переговорів може залежати рівень довіри між союзниками та стабільність всієї системи колективної безпеки.

Останніми тижнями Дональд Трамп неодноразово заявляв, що серйозно розглядає можливість виходу США з НАТО. За його словами, союзники не продемонстрували достатньої підтримки Вашингтону, зокрема під час військових дій проти Ірану та ситуації навколо Ормузької протоки.

Президент США також натякав, що країна може переглянути свої зобов’язання щодо захисту союзників. Фактично це ставить під сумнів один із ключових принципів Альянсу – колективну оборону.

Його риторика стала однією з найжорсткіших за весь час і викликала занепокоєння серед партнерів. Водночас у Конгресі та Пентагоні, за даними ЗМІ, наразі не ведеться предметних обговорень щодо виходу США з НАТО.

Як реагують у НАТО на погрози Трампа?

У самому Альянсі намагаються зберігати спокій. Деякі дипломати називають заяву Дональда Трампа "днем бабака", натякаючи, що подібна риторика вже звучала раніше.

Водночас повністю ігнорувати такі сигнали неможливо. Європейські партнери визнають, що рішення у США можуть ухвалюватися швидко, а тому ризики залишаються.

Частина союзників вважає, що таким чином Вашингтон намагається чинити тиск на Європу, щоб вона активніше долучалася до розв'язання безпекових питань, зокрема щодо забезпечення судноплавства в Ормузькій протоці. Інші ж не бачать прямого зв’язку між цими питаннями, але погоджуються, що напруження у відносинах зросло.

Чому Трамп почав погрожувати НАТО та Європі?