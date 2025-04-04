Президент Вірменії підписав закон про початок процесу вступу в ЄС

Лідер Вірменії Ваагн Хачатурян 4 квітня підписав закон про початок вступу країни до Європейського Союзу. Відтепер євроінтеграція стала частиною вірменського законодавства.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу президента Вірменії.

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Президент Вірменії підписав важливий закон

У п'ятницю, 4 квітня президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав низку важливих для країни законів. Серед них – закон про початок вступу Вірменії до Європейського Союзу.

У документі мовиться, що Єреван "оголошує про початок вступу" до Євросоюзу, висловлюючи волю свого народу і ставлячи завдання зробити країну "безпечною, захищеною, розвиненою та квітучою".

Відтепер, євроінтеграція офіційно стала частиною законодавства Вірменії.

Нагадаємо, що парламент Вірменії проголосував за закон про вступ країни до ЄС на засіданні 26 березня. Парламентарі також пояснили, що документ не означає початок вступу до Євросоюзу та не є заявкою на членство, але закріплює поглиблення двосторонніх відносин.

Крім того, Вірменія заявила про свої наміри приєднатися до ЄС ще у березні 2024 року. Тоді очільник МЗС Вірменії заявив, що країна прагне налагодити тісні зв'язки з країнами Заходу в умовах напруженості у відносинах із Росією.