Виробник м'яса в Естонії розізлив росіян рекламою з українцями та смаженою "цибулею"
Естонський виробник м'ясної продукції Rannarootsi Lihatööstus опинився в центрі скандалу після публікації реклами у фейсбуці. Багато користувачів розгледіли у ній натяк на війну в Україні та ненависть до росіян.
У компанії кажуть, що не вкладали в рекламу жодного політичного чи ворожого сенсу, пише ERR.
Чому реклама естонського виробника обурила багатьох?
На рекламному фото зображено двох чоловіків з українськими прапорами на рукавах футболок. Вони смажать м'ясо на грилі на тлі клубів диму, що піднімаються над морем. Рекламу продукції супроводжує слоган: "Правильний гриль робить гірку цибулю солодкою".
Та сама провокативна реклама / Фото Facebook Rannarootsi
Частина користувачів розгледіли на фото українських військових, які смажать "окупантів", перетворюючи їх на "хороших росіян". Найбільше дискусії викликало слово цибуля, яке після "правильного грилю", стає солодкою. Справа в тому, що в Естонії у певному розмовному контексті слово "цибуля" може використовуватися як зневажливе прізвисько російськомовних жителів.
Під клубами диму за спинами військових користувачі вловили натяк на розгромні українські удари по Росії.
Водночас у компанії відхрещуються від таких порівнянь. Виконавчий директор Rannarootsi Lihatööstus Кармо Аксель каже, що реклама безпосередньо пов'язана з продуктом і його інгредієнтом – карамелізованою цибулею.
Аксель заявив, що не знав про існування іншого негативного значення слова "цибуля".
Українські прапори на футболках і хмари диму директор пояснив реаліями сьогодення.
"Картинка говорить про сьогоднішню реальну ситуацію, яку ми бачимо в стрічці новин. Щодня в новинах ми бачимо ці стовпи диму. Звідти і з'явився цей образ", – сказав Аксель.
Він запевнив, що публікація в жодному разі не була спрямована проти будь-якої національності, яка проживає в Естонії.
Попри хвилю критики та заклики до бойкоту продукції, компанія поки не збирається видаляти публікацію. "Вона вже живе своїм життям. Який сенс зараз її видаляти?" – зазначив керівник.